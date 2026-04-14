El FMI recalibró el escenario para la Argentina y duplicó la proyección de inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una actualización de sus Perspectivas Económicas Globales (WEO) con un sabor agridulce para la Argentina. El organismo corrigió a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2026, situándolas en un 3,5% (frente al 4% previsto en octubre), pero el dato más alarmante fue el salto en la inflación: el FMI ahora estima un 30,4% anual, casi el doble del 16,4% proyectado hace apenas seis meses.