El FMI recalibró el escenario para la Argentina y duplicó la proyección de inflación
El organismo advirtió que la estabilización de precios será más lenta de lo previsto. El impacto de los costos globales y el conflicto en Medio Oriente recortaron medio punto la expectativa de crecimiento para 2026.
Resumen para apurados
- El FMI actualizó sus proyecciones para Argentina, duplicando la inflación estimada al 30,4% y bajando el crecimiento de 2026 al 3,5% debido a costos globales y crisis externas.
- Este ajuste responde a un choque de oferta negativo por el conflicto en Medio Oriente, que encareció energía y transporte, frenando la desinflación rápida prevista anteriormente.
- Pese al ajuste, Argentina superaría el crecimiento regional. El informe advierte una estabilización más compleja y lenta, marcando el ritmo de la gestión económica de Milei.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una actualización de sus Perspectivas Económicas Globales (WEO) con un sabor agridulce para la Argentina. El organismo corrigió a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2026, situándolas en un 3,5% (frente al 4% previsto en octubre), pero el dato más alarmante fue el salto en la inflación: el FMI ahora estima un 30,4% anual, casi el doble del 16,4% proyectado hace apenas seis meses.
Este "baño de realidad" respondió a un escenario externo hostil. Según el organismo, el "choque de oferta negativo" derivado de la crisis en Medio Oriente disparó los costos de energía y transporte, factores que en la Argentina actúan como multiplicadores de la inercia inflacionaria.
Con estos números, el Fondo descarta una desinflación rápida hacia niveles cercanos al 15% y plantea un escenario de estabilización mucho más complejo.
A pesar del recorte, la Argentina sigue mostrando un desempeño superior al promedio regional. Mientras que América Latina crecerá un magro 2,3%, Brasil (1,9%) y México (1,6%) quedarán rezagados frente al rebote argentino.
En el resto del continente, destaca la corrección al alza de Venezuela (del -3% al 4%) y la mejora de Paraguay, que se posiciona como uno de los líderes regionales con un crecimiento del 4,2%.