El FMI recorta la proyección de crecimiento para Argentina y atribuye la desaceleración a factores internos

Durante la conferencia en Washington, en el marco de las reuniones de Primavera del organismo, también se abordó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la economía global. El economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, comparó el escenario actual del mercado petrolero con el shock de 1974, aunque destacó diferencias como una menor dependencia del crudo y una mayor eficiencia energética.