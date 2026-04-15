El FMI recorta la proyección de crecimiento para Argentina y atribuye la desaceleración a factores internos

Resumen para apurados
- El FMI recortó en Washington la proyección de crecimiento para Argentina al 3,5% este año, debido a la baja actividad interna y la inflación que erosiona los ingresos reales.
- La desaceleración se vincula al menor dinamismo de fines de 2023. Aunque sectores como minería crecieron, la industria sufrió una fuerte caída del 8,7% interanual en febrero.
- Se prevé una desinflación más gradual de lo esperado, con una proyección anual del 30,4%. El escenario futuro estará condicionado por la estabilidad de precios y el contexto global.
La reducción en la proyección de crecimiento para la Argentina responde a factores internos y no al conflicto en Medio Oriente, según afirmó Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación, al señalar un “debilitamiento de la actividad económica y el impacto negativo de la inflación en los ingresos reales”.
La funcionaria explicó que la desaceleración se vincula “en gran medida al menor dinamismo observado en la segunda mitad del año pasado”, y remarcó que, pese a la mejora en los términos de intercambio, el aumento de los precios de las materias primas y la inflación erosionan el ingreso real y contrarrestan ese efecto positivo.
En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó en medio punto su previsión de crecimiento y estimó que la economía argentina avanzará un 3,5% durante este año, según el informe difundido este martes, consignó el diario "Ámbito".
Los datos de actividad muestran señales mixtas. Por un lado, la industria registró una caída interanual del 8,7% en febrero y acumuló una baja del 6,0% en el primer bimestre. Por otro, el estimador mensual de actividad económica marcó en enero un alza del 1,9% interanual, impulsado principalmente por sectores como pesca, agricultura y minería, mientras que rubros como comercio, servicios públicos e industria manufacturera mostraron retrocesos.
En materia de precios, Brooks destacó la desaceleración inflacionaria al pasar del 118% en 2024 al 31,5% en 2025, aunque anticipó que la desinflación continuará “de forma más gradual” que lo previsto anteriormente. Para este año, el organismo proyecta una inflación del 30,4%, en línea con estimaciones privadas, aunque por encima de la meta oficial.
Durante la conferencia en Washington, en el marco de las reuniones de Primavera del organismo, también se abordó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la economía global. El economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, comparó el escenario actual del mercado petrolero con el shock de 1974, aunque destacó diferencias como una menor dependencia del crudo y una mayor eficiencia energética.
El funcionario advirtió sobre la necesidad de evitar que un eventual shock energético derive en inflación persistente y sostuvo que los bancos centrales deben priorizar la estabilidad de precios. Además, subrayó la importancia de la diversificación energética y el avance de las energías renovables.
El organismo prevé una inflación global del 4,4%, con tendencia descendente en los próximos años, siempre que el conflicto no se prolongue. En ese marco, estimó que el precio del petróleo podría promediar los 80 dólares si la situación se resuelve en la segunda mitad del año, aunque reconoció que la continuidad de las tensiones podría derivar en un escenario más adverso.