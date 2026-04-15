La inflación trepó a 9,4% en el primer trimestre

Impulsada por los incrementos en el gasto escolar, en las cuotas de los colegios y en la suba del combustible (debido al conflicto bélico en Medio Oriente, que encareció el precio del petróleo), la inflación de marzo trepó al 3,4%, de acuerdo con el reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implica un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2,9% que había marcado en febrero. Se trata de la mayor cifra desde el mismo mes de 2025, cuando arrojó 3,7%. El nuevo registro implicó una variación interanual de 32,6% y ubicó el acumulado del año en 9,4%, en línea con las previsiones que manejaban el Gobierno y los analistas privados. A su vez, el dato está cerca al 10,1% que el Gobierno nacional proyectó en el Presupuesto para todo este año. En Tucumán, en tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 3,1% durante el mes pasado. La categoría que más aumentó fue “Educación” (16,9%) seguida por “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (4,5%).
La variación acumulada del nivel general en lo que va de 2026 es de 9,6%; se puede observar que la mayor variación del período corresponde a la categoría “Educación” (17%) seguida por “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (12,2%), indica el informe difundido por la Dirección de Estadística de la Provincia. A su vez, la variación interanual fue del 31,5%, con picos en las categorías “Educación” (51,8%) y “Restaurantes y hoteles” (43,4%).
El dato difundido por el Indec sorprendió a todos, incluso a las consultoras que habían pronosticado una inflación entre el 3% y 3,2%, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que, previamente, difunde el Banco Central. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, fue uno de los primeros en reaccionar ante la inflación de marzo. En su posteo, el funcionario argumentó la suba dada la guerra en Medio Oriente y el “proceso de corrección de precios relativos” que continúa atravesando la economía. También indicó que la inflación “es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas”. “A medida que el impacto rezagado del desplome preelectoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, continuó el titular del Palacio de Hacienda.
Menores ingresos
La inflación de marzo afectó más a los hogares de menores ingresos: fue más alta entre desocupados (3,6%) y asalariados no registrados (3,4%), indica un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Fue más alta entre desocupados (3,6%) y asalariados no registrados (3,4%), y más baja entre jubilados (3,1%). Según el coordinador general del IET, Fabián Amico, arios factores están tras la aceleración de la inflación en marzo. “Por el lado de alimentos, está el problema de la carne, vinculado al precio de exportación para China, y el traslado gradual del tipo de cambio a precios. Un factor crucial es el aumento de los precios regulados, como electricidad, transporte y educación, debido a la baja de subsidios en medio del shock inflacionario resultante de la guerra”, detalló.
“El dato de marzo es contundente, el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses. Sin embargo, es menester distinguir la incidencia de los fenómenos externos a la política monetaria (de carácter transitorio) del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos”, apunta Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Dentro del primer grupo figura el efecto del conflicto en Medio Oriente. “En vistas al segundo grupo, por otro mes más los regulados repercutieron duramente sobre la inflación a raíz de la política de la apreciación real de las tarifas. “A pesar de que los eventos coyunturales puedan demorar el proceso de desinflación, en la medida en que el BCRA mantenga una política monetaria restrictiva deberíamos observar una mejora hacia el segundo semestre”, puntualiza.
El costo de las canastas básicas: una familia tipo requirió $ 1.434.464 para no caer en pobreza
Durante marzo, un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 y una hija de 8 años, debió utilizar $ 658.011 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y, así, evitar caer en la indigencia. Mientras que esa familia tipo debió contar con $ 1.434.464 mensuales para costear la Canasta Básica Total (CBT), que marca el límite para no caer en la pobreza. En ese sentido, la CBA aumentó 2,2% durante el mes pasado, mientras que la Canasta Básica Total lo hizo 2,6% en relación con febrero. Además, en la medición interanual cerraron respectivamente en 32,8% y 30,4%, según los datos del Indec.