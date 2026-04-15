La inflación trepó a 9,4% en el primer trimestre

Impulsada por los incrementos en el gasto escolar, en las cuotas de los colegios y en la suba del combustible (debido al conflicto bélico en Medio Oriente, que encareció el precio del petróleo), la inflación de marzo trepó al 3,4%, de acuerdo con el reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implica un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2,9% que había marcado en febrero. Se trata de la mayor cifra desde el mismo mes de 2025, cuando arrojó 3,7%. El nuevo registro implicó una variación interanual de 32,6% y ubicó el acumulado del año en 9,4%, en línea con las previsiones que manejaban el Gobierno y los analistas privados. A su vez, el dato está cerca al 10,1% que el Gobierno nacional proyectó en el Presupuesto para todo este año. En Tucumán, en tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 3,1% durante el mes pasado. La categoría que más aumentó fue “Educación” (16,9%) seguida por “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (4,5%).