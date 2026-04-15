Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

“Nosotros más que nada queremos llegar al fondo, pero está bien llevar tranquilidad. Ya tenemos experiencia en este tipo de hecho cuando fueron las llamadas por las amenazas de bomba que terminaron con padres responsables de lo que hicieron los hijos. Nosotros queremos llegar hasta la última consecuencia. Una información que nos llegue la vamos a poner en conocimiento de la fiscalía. Vamos a hacer todos los trámites judiciales necesarios para que de una vez por todas termine con estas prácticas. Seguramente algún alumno habrá sido. Así que vamos a continuar con la presencia policial y buscando algún tipo de información que nos lleve a dar con este con esta persona que escribió”, apuntó Girvau, que también confirmó que los colegios abrieron sus puertas hoy con normalidad.