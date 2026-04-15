Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau
Resumen para apurados
- Joaquín Girvau, jefe de Policía de Tucumán, investiga hoy amenazas de tiroteo halladas en los colegios Guillermina y San Francisco para identificar a los responsables y dar calma.
- Las pintadas 'tiroteo 15/4' aparecieron tras el reciente arresto de un menor armado. La policía aplica protocolos basados en la experiencia de las falsas amenazas de bomba de 2023.
- Las autoridades buscan sentar un precedente judicial para erradicar estas prácticas. Se mantendrá vigilancia policial y se espera que la colaboración social ayude a frenar la alarma.
Una serie de pintadas encontradas en los baños de dos colegios tucumanos puso encendió las alarmas, casi una semana después de que un adolescente fuera aprehendido por asistir a una escuela del Mercofrut con un arma. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, recordó las amenazas de bomba registradas en decenas de instituciones durante 2023 y advirtió que "tenemos experiencia" y sostuvo que las autoridades quieren "llegar hasta las últimas consecuencias".
“Tenemos una denuncia del vicerrector del Colegio Guillermina. Tenemos una comunicación oficial de otro establecimiento donde aparecieron pintadas. A raíz de eso ya se le dio intervención a la fiscalía, ya tenemos personal policial y ya se hizo contacto con cada uno de los directivos. Más que nada llevar tranquilidad. El ingreso se está llevando a cabo en cada uno de los establecimientos con absoluta normalidad", explicó Girvau en una entrevista concedida a "La mañana empieza aquí", el noticiero matutino de LG Play.
Los mensajes con la leyenda "mañana 15/4; tiroteo 15/4; no vengan!!!" fueron descubiertas en los baños de los colegios Guillermina y San Francisco, lo que provocó que rápidamente las autoridades dieran intervención a las fuerzas de seguridad. "Hay que llevar calma, tranquilidad. Vamos a estar atentos y sí pedirle a la comunidad educativa, a los docentes, a los profesores, algún padre o algún alumno que si puede brindar una información o tiene conocimiento de algo, que lo haga, que lo haga el 911, que se llegue por alguna dependencia para que la policía pueda actuar, la fiscalía pueda actuar y lleguemos al fondo de esta cuestión", prosiguió el encargado de la Policía de la provincia.
“Nosotros más que nada queremos llegar al fondo, pero está bien llevar tranquilidad. Ya tenemos experiencia en este tipo de hecho cuando fueron las llamadas por las amenazas de bomba que terminaron con padres responsables de lo que hicieron los hijos. Nosotros queremos llegar hasta la última consecuencia. Una información que nos llegue la vamos a poner en conocimiento de la fiscalía. Vamos a hacer todos los trámites judiciales necesarios para que de una vez por todas termine con estas prácticas. Seguramente algún alumno habrá sido. Así que vamos a continuar con la presencia policial y buscando algún tipo de información que nos lleve a dar con este con esta persona que escribió”, apuntó Girvau, que también confirmó que los colegios abrieron sus puertas hoy con normalidad.
La Policía no revisará a los alumnos en la puerta de los colegios
Para transmitir tranquilidad, el jefe de Policía aseguró que "ya está desplegado el protocolo policial, ya estamos en contacto con cada una de las áreas, con la fiscalía y vamos a hacer todo lo necesario para para esclarecer esto. No puede ser que por unos sinvergüenzas que hayan escrito esto toda la comunidad educativa se vea afectada. Entiendo la preocupación de los padres, de los directivos. Entendemos, hay que acompañarlos, pero con una medida judicial".
Por último, Girvau confirmó que personal policial no controlará a los alumnos que ingresen a los establecimientos educativos: "la policía no lo va a hacer. De ninguna manera. Ya corre por cuenta de cada directivo del establecimiento. Tienen profesores, preceptores. Sí vamos a estar atentos ante lo que soliciten los directivos. Cuando observen algo, van a tener la presencia policial para que actúe inmediatamente".
Una amenaza simular en Entre Ríos
La semana pasada, una amenaza de tiroteo escrita en un baño del Instituco Nuestra Señora de la Merced, en la localidad de La Paz, en Entre Ríos, provocó que se activaran los protocolos de seguridad. El mensaje decía "10/04/26 tiroteo".
Desde la institución explicaron a la Policía que habían recibidos dos correos electrónicos con una advertencia similar. Luego de una investigación, una alumna de sexto año, de 16 años, quedó en la mira, ya que uno de los correos habría estado vinculado con ella.
La tragedia de San Cristobal
Desde el 30 de marzo, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a su colegio en San Cristóbal, Santa Fe, y mató a un compañero, se registraron episodios similares en distintas jurisdicciones.
En los últimos días también se reportaron otros casos. En La Matanza, la DDI de la Policía Bonaerense allanó a un adolescente de 15 años que habría difundido en un grupo de WhatsApp amenazas contra sus excompañeros del Colegio Parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi.
El 7 de abril, en la capital tucumana, un estudiante de 17 años fue reducido dentro de un aula tras ser descubierto con un revólver cargado con seis balas durante una clase de Biología. La intervención se activó luego de que un compañero alertara a las autoridades, lo que derivó en un operativo policial sin que se registraran heridos.
A su vez, se conoció otro episodio en Cipolletti, Río Negro, donde un adolescente de 14 años amenazó con matar a sus compañeros durante una clase en el Colegio Estación Limay. El hecho generó la intervención de la Policía y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, además de provocar que numerosos padres acudieran al establecimiento para retirar a sus hijos.