Una alumna amenazó con iniciar un tiroteo en una escuela de Entre Ríos

Resumen para apurados
- Una alumna de 16 años es investigada en La Paz, Entre Ríos, tras amenazar con un tiroteo en su escuela mediante pintadas y correos. La policía incautó sus dispositivos electrónicos.
- El operativo incluyó allanamientos y el secuestro de celulares y una notebook. El caso se suma a una serie de incidentes similares en Santa Fe, Tucumán, Río Negro y Buenos Aires.
- Las autoridades buscan fortalecer la detección temprana y prevención de riesgos ante el aumento de amenazas escolares vinculadas a la cultura digital y episodios de violencia real.
Una nueva amenaza de tiroteo alteró la rutina escolar, esta vez en la provincia de Entre Ríos. La Policía investiga a una alumna de 16 años como principal sospechosa de haber escrito una advertencia en un baño y de haber enviado correos electrónicos intimidatorios al Instituto Nuestra Señora de la Merced D-10, en la localidad de La Paz.
Según informaron fuentes policiales, el representante legal del establecimiento presentó una denuncia luego de que las autoridades detectaran una pintada en el baño femenino del colegio, ubicado en calle Belgrano al 900, que advertía: “10/04/26 tiroteo!”. Poco después, la institución recibió dos correos electrónicos con mensajes de contenido similar, enviados desde distintas direcciones.
A partir de la denuncia, intervino personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal junto con la División Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones, que inició tareas de rastreo digital. Como resultado, lograron vincular uno de los correos electrónicos con una estudiante de sexto año, de 16 años.
Con intervención de la Unidad Fiscal, se realizó un operativo preventivo en el establecimiento. Allí, en presencia de su madre, la defensora oficial y autoridades escolares, la adolescente fue requisada y se le secuestró un teléfono celular, que será sometido a peritajes para determinar su participación en los hechos y establecer si hubo otras personas involucradas.
En paralelo, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de la joven, donde se incautaron otro teléfono celular y una notebook, dispositivos que también serán analizados.
Del operativo participaron además efectivos de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, junto con personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, que realizan recorridas preventivas diarias en escuelas de la zona.
Desde la fuerza señalaron que se solicitó una reunión con la Departamental de Escuelas y otros organismos con el objetivo de fortalecer herramientas de detección temprana, prevención de riesgos y canales de comunicación institucional, además de promover valores de convivencia en el ámbito educativo.
Los últimos casos
El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por hechos de violencia y amenazas en escuelas del país. Desde el 30 de marzo, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a su colegio en San Cristóbal, Santa Fe, y mató a un compañero, se registraron episodios similares en distintas jurisdicciones.
Por ese ataque, están detenidos el autor y otro joven de 16 años, imputado como partícipe secundario por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y “doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, en concurso real. Las autoridades indicaron que el agresor estaba vinculado a una cultura digital asociada a la masacre de Columbine y que el segundo implicado fue identificado a partir del peritaje del celular del atacante.
En los últimos días también se reportaron otros casos. En La Matanza, la DDI de la Policía Bonaerense allanó a un adolescente de 15 años que habría difundido en un grupo de WhatsApp amenazas contra sus excompañeros del Colegio Parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi.
El 7 de abril, en San Miguel de Tucumán, un estudiante de 17 años fue reducido dentro de un aula tras ser descubierto con un revólver cargado con seis balas durante una clase de Biología. La intervención se activó luego de que un compañero alertara a las autoridades, lo que derivó en un operativo policial sin que se registraran heridos.
A su vez, este viernes se conoció otro episodio en Cipolletti, Río Negro, donde un adolescente de 14 años amenazó con matar a sus compañeros durante una clase en el Colegio Estación Limay. El hecho generó la intervención de la Policía y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, además de provocar que numerosos padres acudieran al establecimiento para retirar a sus hijos.