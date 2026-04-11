Una alumna amenazó con iniciar un tiroteo en una escuela de Entre Ríos

Por ese ataque, están detenidos el autor y otro joven de 16 años, imputado como partícipe secundario por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y “doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, en concurso real. Las autoridades indicaron que el agresor estaba vinculado a una cultura digital asociada a la masacre de Columbine y que el segundo implicado fue identificado a partir del peritaje del celular del atacante.