Amenazas de bomba en los colegios: “Cuando uno vaya preso, esto se termina”

Aguilar menciona la tragedia de República Cromañón, un centro de eventos y conciertos en el barrio porteño de Once donde ocurrió la peor tragedia no natural de la Argentina y del rock en el mundo entero. Sucedió el 30 de diciembre de 2004, durante un recital de Callejeros. El salón no cumplía con las medidas de seguridad correspondientes. Pasadas las 10 de la noche, “Pato” Fontanet entonaba “Distinto” cuando fanáticos encendieron bengalas dentro del edificio.