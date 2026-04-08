Un alumno de Tucumán entró armado a una escuela y fue reducido en clase

Un estudiante de 17 años fue aprehendido ayer luego de que lo encontraran con un arma de fuego dentro de la escuela secundaria El Salvador, ubicada en la intersección de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación, en San Miguel de Tucumán. El episodio generó preocupación en la comunidad educativa, aunque el procedimiento se desarrolló sin situaciones de violencia.
Según los primeros datos, la alerta surgió dentro del propio establecimiento. Un compañero advirtió que el adolescente llevaba un arma y dio aviso a las autoridades escolares. A partir de esa información, el equipo directivo se comunicó con el sistema de emergencias 911 y solicitó la intervención policial.
Intervención coordinada
Motoristas policiales llegaron al establecimiento. Luego de una reunión con los directivos, ingresaron al aula de 4° año, donde en ese momento una docente de Biología dictaba la clase. El operativo se realizó sin incidentes. Los efectivos efectuaron una requisa en la mochila. Allí constataron la presencia de un revólver con seis balas.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó los detalles del procedimiento y destacó la coordinación entre la institución y las fuerzas de seguridad. “Después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia”, explicó y aseguró que la situación quedó bajo control tras el operativo. “Todo estuvo controlado y no se registraron incidentes”, afirmó.
El jefe policial también se refirió a la situación judicial del estudiante: “Estamos averiguando cuál es el origen del arma. Al tener 17 años, debe responder penalmente por el hecho. Pero también podría caberle alguna responsabilidad a los padres por haber permitido que tuviera acceso a ella”.
La detección
La directora de Educación Secundaria de la provincia, Rosa Casares, brindó precisiones sobre cómo se detectó la situación y destacó la respuesta institucional. “Fue un episodio en el que se actuó de forma rápida y de manera preventiva. El protagonista es un estudiante que venía con situaciones de indisciplina y el lunes los padres fueron citados por esa cuestión de conducta”, señaló.
La funcionaria explicó que la advertencia del arma surgió a partir de conductas observadas dentro del establecimiento. “Por advertencia de adultos y de un compañero se detectaron movimientos insistentes del adolescente con su mochila, donde se presumía que podía tener un arma de fuego. Entonces el equipo directivo llamó al 911, llegó la policía y articularon el trabajo para abordar la situación”, detalló.
Casares describió cómo se desarrolló la intervención. “Se solicitó a los chicos que desocupen el aula porque se necesitaba hablar con el estudiante. Se retiraron y ahí se revisó la mochila del estudiante y se constató que sí tenía un arma”, indicó.
Además, aclaró que no hubo amenazas ni exhibición del revólver. “El adolescente nunca sacó el arma de la mochila. No amenazó ni a ningún adulto ni a ningún compañero”, afirmó.
Tras el procedimiento, la institución dio aviso a la familia del alumno. “Se les comunicó a los papás. Se hicieron presentes ambos y, a partir de ahí, siguieron las intervenciones de los equipos especialistas”, explicó Casares y también se refirió al contexto en el que funciona la escuela. “Es una institución que recibe a 650 alumnos y que trabaja mucho en la zona, que tiene situaciones de vulnerabilidad, con falta de trabajo o papás que a veces están en situaciones complejas. Es una escuela que contiene mucho a los chicos”, sostuvo.
En esa línea, destacó las acciones de acompañamiento que se desarrollan dentro de la institución. “La secundaria está a cargo del director, Francisco Gutiérrez. Trabaja los días sábado con deportes y actividades recreativas. Es una escuela que acompaña a los alumnos. También se organiza todos los años un intercambio educativo en Brasil”, concluyó.
Refuerzo de controles
Tras el episodio, las autoridades provinciales resolvieron reforzar las medidas de seguridad en el ámbito escolar. Girvau indicó que el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso intensificar los controles en los establecimientos educativos. “No vamos a tolerar este tipo de situaciones. Ya se están diagramando operativos para que haya controles en los establecimientos educativos. Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz”, advirtió.