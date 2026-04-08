Un alumno de Tucumán entró armado a una escuela y fue reducido en clase

Tras el procedimiento, la institución dio aviso a la familia del alumno. “Se les comunicó a los papás. Se hicieron presentes ambos y, a partir de ahí, siguieron las intervenciones de los equipos especialistas”, explicó Casares y también se refirió al contexto en el que funciona la escuela. “Es una institución que recibe a 650 alumnos y que trabaja mucho en la zona, que tiene situaciones de vulnerabilidad, con falta de trabajo o papás que a veces están en situaciones complejas. Es una escuela que contiene mucho a los chicos”, sostuvo.