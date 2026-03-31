Horror en Santa Fe: el portero que desarmó al adolescente en la escuela de San Cristóbal reveló que el chico le apuntó pero no llegó a disparar

¿Quién es el adolescente que disparó y asesinó en la escuela de San Cristobal?

En paralelo, el abogado defensor del adolescente, Néstor Oroño, reveló que el joven, identificado como Gino, se encontraba bajo tratamiento psicológico y tenía antecedentes de autolesiones e intentos de suicidio. También indicó que atravesaba situaciones de bullying, lo que podría haber influido en su comportamiento. “Era una persona introvertida, que pasaba mucho tiempo frente a la computadora y tenía muy pocos amigos”, sostuvo, y agregó que, según el padre, “no había signos de que fuera una persona agresiva”.