Entre Ríos: una amenaza escrita en un baño de una escuela derivó en un allanamiento a una estudiante

“Queremos transmitirles tranquilidad, la institución ha actuado de manera oportuna y conforme a los protocolos establecidos, priorizando en todo momento el cuidado y la seguridad de nuestros alumnos. Según lo informado por el CGE, el equipo de abordaje de situaciones complejas se hará presente para realizar un trabajo en conjunto con el Equipo Directivo, docentes y estudiantes”, comunicaron desde el establecimiento.