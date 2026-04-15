Investigan a los autores e instigadores de las amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: “No es una broma, es delito”

“Estamos trabajando con la investigación de la causa, con conocimiento de la fiscalía. Se han dispuesto distintas medidas para poder avanzar, como el análisis de cámaras y la toma de declaraciones a quienes puedan aportar datos que permitan esclarecer el hecho”, explicó. El objetivo, sostuvo, es “poner a disposición de la Justicia a quien corresponda y que responda como debe hacerlo ante una situación de esta gravedad”.