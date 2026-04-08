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Las guerras provocan fuertes caídas económicas y presionan el gasto público, según el FMI

Un informe advierte que los conflictos reducen la actividad hasta un 7% en cinco años y obligan a aumentar el gasto en defensa, con impacto en la deuda y en áreas clave como salud y educación.

TRÁFICO. Estrecho de Ormuz. TRÁFICO. Estrecho de Ormuz.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El FMI presentó este miércoles en Washington un informe que advierte sobre caídas económicas de hasta el 7% en cinco años debido a conflictos bélicos y mayor gasto en defensa.
  • Los conflictos alcanzan niveles récord desde la Segunda Guerra Mundial, elevando la deuda pública un 7% y obligando a recortar fondos en áreas clave como salud y educación.
  • El organismo señala que la recuperación futura dependerá de políticas que reduzcan la incertidumbre y reconstruyan el capital, en un escenario de creciente tensión geopolítica.
Resumen generado con IA

Los conflictos bélicos generan un fuerte deterioro en las economías de los países involucrados, con caídas significativas de la actividad que pueden profundizarse con el tiempo. Según un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), estas pérdidas superan incluso a las registradas durante crisis financieras o desastres naturales, lo que evidencia el impacto prolongado de la guerra sobre el crecimiento.

De acuerdo con el documento del blog del organismo, titulado “Las guerras imponen costos económicos duraderos, mientras que un mayor gasto en defensa implica decisiones difíciles”, el inicio de un conflicto suele provocar una contracción promedio del 3% en la actividad económica, que puede ampliarse hasta un 7% acumulado en un plazo de cinco años.

Los autores del estudio -Hippolyte Balima, Andresa Lagerborg y Evgenia Weaver- advierten que el aumento del gasto en defensa obliga a los gobiernos a tomar decisiones fiscales complejas para evitar vulnerabilidades. A su vez, sostienen que la recuperación tras los conflictos depende de políticas orientadas a reducir la incertidumbre, reconstruir el capital y facilitar el regreso de las poblaciones desplazadas, consignó el diario "Ámbito".

El informe, difundido este miércoles en Washington y en plena guerra en Medio Oriente, forma parte de las Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook) del FMI, y pone el foco en el impacto de los conflictos actuales y el incremento del gasto militar a nivel global.

En ese marco, el organismo señala que la guerra ha vuelto a ocupar un lugar central en el escenario internacional. Tras un período de relativa estabilidad posterior a la Guerra Fría, el número de conflictos activos se ha incrementado hasta niveles no observados desde la Segunda Guerra Mundial, impulsando a numerosos países a reforzar sus presupuestos de defensa.

Desde 2006, tanto la cantidad de conflictos como el índice de amenazas geopolíticas han crecido de manera marcada, alcanzando niveles comparables a los de la posguerra. En paralelo, se observa un repunte en la proporción de países que destinan más del 2% de su PBI al gasto militar, luego de años de descenso.

El análisis, basado en 164 países, indica que los aumentos en el gasto en defensa suelen extenderse por unos tres años y representan en promedio un incremento de 2,7 puntos porcentuales del PBI. Si bien este impulso puede estimular la demanda en el corto plazo, también plantea desafíos sobre su financiamiento.

En ese sentido, el informe estima que estos incrementos elevan la deuda pública en alrededor de siete puntos porcentuales en un período de tres años, al tiempo que reducen el consumo privado y, en muchos casos, se financian a costa de recortes en áreas como la protección social, la salud y la educación.

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