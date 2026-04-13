El duro testimonio del padre de Ángel, el niño que murió en Comodoro Rivadavia: “A mi hijo lo golpearon y lo torturaron”

El hombre sostuvo públicamente que su hijo “fue golpeado y torturado”, y responsabilizó tanto a la madre del niño como a su pareja, actualmente detenidos, como a los organismos judiciales que intervinieron en el caso. Sus dichos se conocen luego de que los primeros resultados de la autopsia revelaran la presencia de traumatismos en la cabeza y lesiones compatibles con agresiones previas.