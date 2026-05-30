De la grieta política a la grieta económica

Se trata de un salvataje mínimo, pero significativo en un escenario en el que la morosidad de los hogares alcanzó en febrero el 11,2%, según el informe mensual del Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso. Y como si faltaran pistas de que cuesta llegar a fin de mes, esta semana LA GACETA desplegó un informe multiplataforma de cómo los tucumanos se la rebuscan con varios trabajos para sostener la economía del hogar. No se trata de personas de escasos recursos: en muchos casos son profesionales, matrimonios con dos ingresos, que a pesar del esfuerzo y la preparación de años, no pueden estar tranquilos con un solo trabajo. La preocupación por sostener un nivel de vida para que sus hijos tengan las mismas oportunidades consume más tiempo y estrés que nunca.