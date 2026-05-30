Cartas de lectores: La planta depuradora de Concepción

El 24/05 se informó que tres diputados tucumanos solicitaron vía Congreso que se reactiven tres obras públicas paralizadas, una de las cuales es la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Concepción. Se trata de una obra nueva, iniciada en junio de 2020 y que en la actualidad está paralizada con un avance ejecutado de 77,68% y un pedido de rescisión por la empresa contratista debido a la inflación y la falta de pago de certificados actualizados. Esta situación me recuerda que allá por 1983 Concepción comenzó a construir una obra similar con redes colectoras, planta de tratamiento y la misma constructora, con un final sin terminar, habiendo quedado casi todo abandonado. En mi opinión, para terminar hoy el 22.32% de obra, si no hay vicios ocultos en lo construido, no se debería rescindir la construcción. La Nación, la Provincia con su ministro de obras públicas, la SAT, el Municipio, EDET y hasta la escuela ENET N° 1 deberían realizar un relevamiento con análisis y costo para la terminación y funcionamiento de la planta depuradora. Así se aliviará la contaminación del río Gastona y del medio ambiente.