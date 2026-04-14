“Se lo corregía como a cualquier nene”: la polémica defensa del padrastro de Ángel

En la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo la audiencia de control de detención para Mariela Altamirano y Maicol González, imputados por el asesinato de Ángel, el nene de cuatro años. Mientras la madre se mantuvo en silencio con la cabeza baja, González decidió hablar. "Se lo corregía como a cualquier nene, pero esas barbaridades de golpes y agua fría no", afirmó al intentar desligarse de la acusación de homicidio agravado.