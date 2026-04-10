La muerte de Ángel: quién es el juez que restituyó la tenencia a su madre, hoy bajo sospecha

En ese contexto, el juez Pérez había ordenado la restitución de la tenencia a la madre y dispuesto un proceso de revinculación. El magistrado, de perfil bajo, nació en Comodoro Rivadavia hace 42 años y se graduó como abogado en 2011 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En octubre de 2022 asumió como juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia y actualmente está al frente del Juzgado de Familia N°4.