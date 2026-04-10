La muerte de Ángel: quién es el juez que restituyó la tenencia a su madre, hoy bajo sospecha

Resumen para apurados
- El juez Pablo Pérez es cuestionado tras la muerte de Ángel, niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, a quien restituyó a su madre, hoy principal sospechosa bajo investigación judicial.
- El magistrado otorgó la tenencia a Mariela Altamirano pese a denuncias de violencia. La autopsia detectó traumatismos craneales y el fiscal no descarta la hipótesis de un homicidio.
- El hecho reaviva el debate sobre la responsabilidad judicial en casos de revinculación familiar. El resultado de las pericias determinará el curso penal contra los responsables.
La muerte de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia, reavivó el debate sobre las decisiones judiciales en contextos de conflictos familiares. En el centro de la escena quedó Pablo José Pérez, magistrado que había dispuesto que el menor volviera a vivir con su madre, Mariela Altamirano, quien hoy es señalada como principal sospechosa mientras se aguardan resultados clave de la autopsia.
El caso tiene como trasfondo una prolongada disputa judicial entre los padres del niño, Luis López y Altamirano, marcada por denuncias cruzadas por violencia.
Ángel murió el lunes por la noche en el Hospital Regional de la ciudad chubutense. Según relató Altamirano, su pareja advirtió que el niño no respiraba, por lo que lo trasladaron de urgencia al centro de salud. El pequeño permaneció internado más de un día en terapia intensiva hasta su fallecimiento. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, aseguró la mujer.
La versión del padre es diametralmente opuesta. “A Ángel lo mataron”, sostuvo ante la prensa. “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista, si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”, afirmó. Su actual pareja difundió además un video en el que el niño lloraba porque no quería ir a la casa materna.
En ese contexto, el juez Pérez había ordenado la restitución de la tenencia a la madre y dispuesto un proceso de revinculación. El magistrado, de perfil bajo, nació en Comodoro Rivadavia hace 42 años y se graduó como abogado en 2011 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En octubre de 2022 asumió como juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia y actualmente está al frente del Juzgado de Familia N°4.
Su trayectoria no registraba hasta ahora participación en casos de alta exposición pública. Su nombre aparece en convocatorias oficiales vinculadas a guardas y adopciones, así como en instancias de capacitación junto a otros magistrados.
Según consta en la acordada de su nombramiento, el Consejo de la Magistratura de Chubut destacó que cumplió en tiempo y forma con su postulación al concurso público y le adjudicó mérito en función de los antecedentes evaluados. Su designación fue posteriormente aprobada por la Legislatura provincial, completando vacantes existentes en el fuero de familia, consignó Infobae.
A partir de la muerte de Ángel, las críticas apuntaron a la decisión que lo devolvió al cuidado de Altamirano. Luis López insistió en que su hijo fue víctima de un crimen. “Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano, ¿qué me van a decir?”, cuestionó.
En la misma línea, su pareja lanzó duras acusaciones: “Esa señora asesina lo dejó en coma, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”. Ambos responsabilizaron a la madre y cuestionaron el accionar de la Justicia.
Altamirano rechazó las acusaciones y dio su propia versión. Aseguró haber sido víctima de violencia de género por parte de López y sostuvo que perdió contacto con su hijo durante la conflictiva separación. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, relató.
También explicó que el domingo, al notar que el niño no respiraba, intentó reanimarlo antes de llamar a una ambulancia. “Nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, expresó.
En conferencia de prensa, el fiscal del caso, Facundo Oribones, informó que la causa se investiga como una muerte “dudosa, potencialmente ilícita” y que no se descarta ninguna hipótesis, incluido un homicidio.
Detalló que la autopsia detectó “diversos traumatismos en la zona craneal”, aunque aún resta el informe histopatológico que permitirá establecer si esas lesiones fueron provocadas de manera intencional o accidental. “Dependemos del informe de laboratorio para saber la causa de muerte precisa”, indicó.
Por su parte, el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, señaló que no existían alertas previas en el ámbito penal. “No teníamos ningún indicador o ninguna señal que nos haga sospechar de que algo podría estar pasando con este menor”, afirmó.
En ese sentido, explicó que no había denuncias activas que implicaran riesgo para el niño y que los antecedentes existentes habían sido desestimados o archivados por falta de pruebas.
Las autoridades confirmaron que Altamirano y su pareja permanecen bajo vigilancia policial y tienen prohibido salir de la ciudad. Mientras tanto, la causa sigue en etapa de investigación. El expediente del fuero de familia fue incorporado al penal para su análisis, aunque la prioridad sigue siendo determinar con precisión la causa de la muerte de Ángel.