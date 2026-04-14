“Fueron cinco meses de horror”: el desgarrador testimonio del padre de Ángel, el nene asesinado en Comodoro

Resumen para apurados
- Luis López, padre de Ángel (4), denunció en Comodoro Rivadavia que su hijo fue asesinado por su padrastro tras una cuestionada entrega de custodia judicial a la madre biológica.
- El menor murió por politraumatismos tras cinco meses de maltratos. El padre acusa a la Justicia de Familia de ignorar alertas y a los detenidos de intentar destruir pruebas físicas.
- El caso genera conmoción y pone bajo la lupa el accionar de los juzgados de familia. Se espera que la investigación profundice en la cadena de responsabilidades institucionales.
La muerte de Ángel, el nene de cuatro años que conmociona a Comodoro Rivadavia, sumó un capítulo de dolor tras las declaraciones de su padre, Luis López. En un crudo relato, el hombre describió el calvario que vivió el menor desde que la Justicia le otorgó la custodia a su madre biológica. “Mi hijo no la conocía, no sabía ni quién era. Le decía 'Mariela' por su nombre, no le decía mamá”, resaltó.
López calificó los últimos cinco meses de vida del niño como un "horror" marcado por la falta de vínculo y la violencia física. Según su testimonio, el paso del nene al hogar materno fue forzado y traumático. “Cuando lo llevaron a esa casa, él no sabía quiénes eran esas personas”, insistió.
El padre no solo señaló a su ex pareja por negligencia y encubrimiento, sino que fue directo contra el padrastro del menor, a quien acusó de haberlo matado a golpes por "el capricho de no verlo feliz al lado mío".
Además, denunció que, mientras el pequeño agonizaba en el hospital, los acusados intentaron eliminar evidencia. “Fueron a quemar ropa, hicieron lo que quisieron”, aseguró.
López apuntó a los organismos oficiales por haber ignorado las señales de alerta. “Le echo la culpa a la Justicia de Familia; son responsables de que mi hijo esté muerto porque no hicieron su trabajo”, dijo.