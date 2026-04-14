“Fueron cinco meses de horror”: el desgarrador testimonio del padre de Ángel, el nene asesinado en Comodoro

La muerte de Ángel, el nene de cuatro años que conmociona a Comodoro Rivadavia, sumó un capítulo de dolor tras las declaraciones de su padre, Luis López. En un crudo relato, el hombre describió el calvario que vivió el menor desde que la Justicia le otorgó la custodia a su madre biológica. “Mi hijo no la conocía, no sabía ni quién era. Le decía 'Mariela' por su nombre, no le decía mamá”, resaltó.