Cartas de lectores: la primera periodista tucumana

María Cornelia Montero nació en Tucumán el 8 de noviembre de 1874. Según cuenta José María Posse (“Quién fue Cornelia Montero, la primera periodista tucumana”, 03/05), la historia la recuerda como la primera mujer que ejerció el periodismo de forma activa y regular en la provincia. Y no fue un detalle menor; lo hizo en una época donde la prensa en el interior era cosa de hombres y hablar en público de política y derechos femeninos costaba el mote de “desubicada”. Escribió en el diario “El Demócrata”, propiedad de Melitón Camaño. Ella firmaba como “Celeste”. Usaba la columna para hablar de educación, rol femenino y derechos. Se animó a escribir sobre el rol de la mujer moderna en la sociedad de su época. Eso, en Tucumán de 1890- 1900, era directamente incómodo para muchas personas, en especial los hombres. Lo que hace interesante a Cornelia es que no separa lo femenino de lo público. Escribe de arte y de música, sin pedir permiso, pero también mete política y reclamos de derechos sin suavizarlo. En el siglo XIX muchas mujeres que entraban a la prensa, lo hacían desde revistas literarias o femeninas que reforzaban el rol doméstico. Cornelia rompe eso, se mete en un diario político, firma con seudónimo pero con voz propia. Y discute el lugar de la mujer moderna. Además, su doble rol de docente y periodista muestra algo clave. La educación y la prensa fueron dos vías que usaron las primeras mujeres intelectuales para disputar espacio. No esperaba que le dieran la palabra. La tomó.