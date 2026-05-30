OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: la primera periodista tucumana
Hace 7 Hs

María Cornelia Montero nació en Tucumán el 8 de noviembre de 1874. Según cuenta José María Posse (“Quién fue Cornelia Montero, la primera periodista tucumana”, 03/05), la historia la recuerda como la primera mujer que ejerció el periodismo de forma activa y regular en la provincia. Y no fue un detalle menor; lo hizo en una época donde la prensa en el interior era cosa de hombres y hablar en público de política y derechos femeninos costaba el mote de “desubicada”. Escribió en el diario “El Demócrata”, propiedad de Melitón Camaño. Ella firmaba como “Celeste”. Usaba la columna para hablar de educación, rol femenino y derechos. Se animó a escribir sobre el rol de la mujer moderna en la sociedad de su época. Eso, en Tucumán de 1890- 1900, era directamente incómodo para muchas personas, en especial los hombres. Lo que hace interesante a Cornelia es que no separa lo femenino de lo público. Escribe de arte y de música, sin pedir permiso, pero también mete política y reclamos de derechos sin suavizarlo. En el siglo XIX muchas mujeres que entraban a la prensa, lo hacían desde revistas literarias o femeninas que reforzaban el rol doméstico. Cornelia rompe eso, se mete en un diario político, firma con seudónimo pero con voz propia. Y discute el lugar de la mujer moderna. Además, su doble rol de docente y periodista muestra algo clave. La educación y la prensa fueron dos vías que usaron las primeras mujeres intelectuales para disputar espacio. No esperaba que le dieran la palabra. La tomó.

Rodolfo Ruarte                                                            

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión
1

Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder
2

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas
4

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

5

Pluriempleo, cuando se trabaja más para vivir igual

Ranking notas premium
Nueva derivación del caso Pagani: apelan en la Justicia la elección en Psicología de la UNT
1

Nueva derivación del caso Pagani: apelan en la Justicia la elección en Psicología de la UNT

Caso Lebbos: absolvieron por el beneficio de la duda a otro policía que había sido acusado por encubrimiento
2

Caso Lebbos: absolvieron por el beneficio de la duda a otro policía que había sido acusado por encubrimiento

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder
3

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
4

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Recuerdos fotográficos: 1922. La primera carrera de aviones, de Tucumán a Monteros
5

Recuerdos fotográficos: 1922. La primera carrera de aviones, de Tucumán a Monteros

Más Noticias
Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión

Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión

Netanyahu ordena al ejército que ocupe el 70% de Gaza

Netanyahu ordena al ejército que ocupe el 70% de Gaza

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

Comentarios