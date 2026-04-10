La muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: investigan posibles lesiones y crecen las dudas sobre las causas

La muerte de Ángel, un nene de 4 años ocurrida el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia, pasó de ser un caso inicialmente vinculado a un paro cardiorrespiratorio a una investigación judicial marcada por interrogantes. Las primeras pericias detectaron lesiones internas que no serían compatibles, en principio, con una muerte natural, lo que motivó la intervención de la Justicia.