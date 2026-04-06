Elías de Pérez cuestionó la respuesta de Jaldo tras el temporal: “No se puede gobernar como si cada lluvia fuera la primera”

Resumen de nota
- La legisladora Silvia Elías de Pérez criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por la falta de previsión ante el temporal en Tucumán, exigiendo obras hídricas y soluciones concretas.
- Tras inundaciones que anegaron barrios y suspendieron clases en 96 escuelas, la oposición denunció la falta de transparencia en el uso de 20 mil millones de pesos de fondos nacionales.
- El reclamo tensiona la agenda política local, subrayando la urgencia de un plan hídrico estructural para evitar que las emergencias climáticas se repitan de forma cíclica.
La legisladora Silvia Elías de Pérez criticó la gestión del Gobierno provincial frente al temporal que afectó a Tucumán y advirtió sobre la reiteración de problemas estructurales cada vez que se registran lluvias intensas.
Sus declaraciones se produjeron luego de los dichos del gobernador Osvaldo Jaldo tras la reunión del Comité de Emergencia. En ese marco, la dirigente opositora expresó su preocupación por la falta de previsión ante fenómenos que, según sostuvo, ya no pueden considerarse excepcionales.
“No se puede gobernar como si cada lluvia fuera la primera. Hoy volvemos a ver caminos intransitables, escuelas sin clases y familias que lo pierden todo. Esta no es una situación nueva ni inesperada”, afirmó.
Elías de Pérez remarcó que, si bien las precipitaciones pueden alcanzar niveles extraordinarios, sus consecuencias son previsibles en la provincia. “Cuando llueve fuerte en Tucumán, sabemos lo que pasa. El problema es que nada cambia entre una emergencia y la otra”, señaló.
En esa línea, cuestionó que las respuestas oficiales se centren en la asistencia posterior y no en la prevención. “Decir que cuando haya condiciones van a entrar las máquinas es llegar tarde. Gobernar también es anticiparse”, planteó.
La legisladora también hizo foco en el impacto social y educativo del temporal. Indicó que numerosas familias resultaron afectadas, con evacuaciones, barrios anegados y servicios interrumpidos. Además, subrayó que 96 escuelas no dictaron clases debido a las condiciones climáticas o daños en la infraestructura.
Por último, apuntó contra la falta de información sobre obras hídricas y el destino de fondos nacionales. “El Gobierno nunca respondió los pedidos de informe sobre qué obras se realizaron con los aportes del Tesoro Nacional, que superan los 20 mil millones de pesos”, afirmó, y agregó que tampoco avanzaron proyectos vinculados a infraestructura.
“Ya nadie quiere escucharlo, gobernador. Sus repetidas palabras no brindan ninguna solución a los tucumanos. Necesitamos respuestas concretas”, concluyó.