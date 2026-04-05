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Temporal en Tucumán: suspenden las clases en 96 escuelas del interior

Conocé el listado completo de las instituciones educativas donde no se dictarán clases este lunes 6 de abril.

Temporal en Tucumán: suspenden las clases en 96 escuelas del interior
05 Abril 2026

Resumen de nota

  • La ministra de Educación de Tucumán suspendió las clases en 107 escuelas para este lunes 6 de abril debido al fuerte temporal que causó destrozos y anegamientos en la provincia.
  • El temporal dejó tres víctimas fatales y familias evacuadas. La medida responde a la falta de servicios básicos y daños edilicios tras las intensas lluvias en zonas del interior.
  • Se mantendrá un monitoreo permanente para evaluar la reapertura de los establecimientos. La lista de escuelas afectadas podría ampliarse conforme finalicen los relevamientos técnicos.
Resumen generado con IA

Un fuerte temporal de lluvia y viento que se desató durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo provocó serias complicaciones en distintos puntos de Tucumán. Calles anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas forman parte del saldo de un fenómeno climático que obligó a tomar medidas urgentes en el ámbito educativo.

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En este contexto, la ministra de Educación, Susana Montaldo, dispuso la suspensión de clases en 96 establecimientos del interior provincial. La decisión apunta a resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente a problemas de acceso, daños edilicios y falta de servicios básicos.

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Desde la cartera educativa aclararon que el número de escuelas afectadas podría modificarse en las próximas horas, ya que continúan los relevamientos en las distintas zonas impactadas por el temporal.

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Además, indicaron que se mantendrá un monitoreo permanente para evaluar las condiciones de cada establecimiento y definir la continuidad de las actividades en los próximos días.

Escuelas afectadas

Las instituciones alcanzadas por la medida son:

1-Escuela  N°150, Del Sunchal                                  

2-Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia, El Timbo

3- Dr. Caupolicán Molina, Gobernador Piedrabuena

4- SRTIC La Soledad, La Soledad              

5- SRTIC La Virginia, La Soledad

6- Escuela Secundaria Rural de Las Colas, Las Colas

7- Escuela  N°166  Elvira López de Martínez Savalía, Las Lajitas 

8- Salvador Alfonso, Las Salinas                                              

9-  SRTIC Los Chorrillos, Los Chorrillos

10- Escuela  N°61 Dolores del C. Brito, Río Nío   

11- SRTIC San Carlos, de San Carlos

12- Escuela  N° 5 Hipolito Buchard, Santa Rosa- Tala Pozo

13- Escuela Secundaria, El Timbo Nuevo             

14- Nº 250 Antonio Campo, Timbo Viejo

15- Escuela N°326, Tranquitas   

16- Escuela Secundaria Rural, de Tusca Pampa 

17- Hermanos Concepcionistas, Villa Padri Monti

18- Escuela N° 268, Arcadia        

19- Escuela  N° 168, Belicha Huaico         

20- Secundaria Primera Junta, Cortaderas          

21- Escuela Secundaria Rene Favarolo, La Calera

22- Secundaria de Monte Rico Viejo

23- Escuela Juana Manso, El Cevilar

24- Esc Sargento Cabral, Ruta 9 Km 1276

25- Escuela Monte Grande, Famaillá

26- Escuela N° 321 Cabo 1° Dardo Desiderio Pérez, Famaillá

27- Escuela Nº 261 Ntra Sra Medalla Milagrosa, La  Montañita

28- ESC. N° 356 Sgto Alberto E. Lai, Sobrecasas

29- SRTIC  Alto el Puesto, Alto el Puesto             

30- Secundaria Del Palancho

31- N° 189 Horace Willam Bliss, El Paraíso - Taco Ralo     

32- Escuela Especial Alcira del Blanco de Ergueta, La Madrid

33- Escuela N° 316 Julio P. Avila, Los Diaz

34- N°74 Dr. Enrique Bascary, Páez

35- N° 303 Don Crecencio Díaz, Pozo Hondo 

36- Escuela N° 184 Puesto los Perez

37- Escuela Secundaria Rural de Taco Rodeo

38- Manuel García Fernández, Bella Vista           

39- Secundaria de Comercio Codor Huasi

40- Ing. Etcheverry, El Guardamonte

41- Escuela Nº 192, Las Cañadas

42- Escuela Especial Santa Lucia, Leales

43- Nº 104 Maestro. Joaquín Cía Santiago Frías, Los Gómez

44- N°185 Benito Quinquela, Los Herrera

45- Escuela  Los Juárez, Los Juárez

46- Comunidad de Los Lunarejos

47- Escuela N° 105 Compañía de Ingenieros de Montaña, Manchalá

48- Escuela N° 354, San Antonio                                             

49- Escuela N° 52 Obispo B. Piedrabuena, San J. de B. Vista

 50- N°132 Escuela Para La Paz, Los Romano

51- Multinivel San José de Chasquivil

52- Multinivel de Mala Mala

53- Escuela Secundaria de Amberes

54- Nº 297 Randeras Tucumanas, El Churqui

55- Nº 258 María Juana Belmonte, Huasa Pampa

56- Fray Mamerto Esquiú, Huasa Pampa             

57- N°202 Gaucho de Güemes, Isla San José Sur

58- N°319 Julio Ardiles Gray, La Florida-Villa Quinteros

59- Diego de Villarroel, León Rouges                                    

60- Escuela Media de León Rougues

61- Escuela Nº 35, Los Rojos

62- Secundaria Los Sosa              

63- Escuela N° 148, Monteros                                  

64- Nº 165 Juana Azurduy, Pilco                                              

65- Escuela Secundaria San José de Flores, Rincón de Balderrama          

66- Nº 281 José Dionisio Campos, Yonopongo  

67- Nº 13 Domingo Faustino Sarmiento, Yonopongo

 68- N°121 Dr. Ito M. Rodriguez, Yonopongo

69- Maestro Luis Gianneo, Rio Chico                     

70- Escuela N° 137, Los Córdoba              

71 - Escuela N° 21, Los Luna       

72- Escuela  N°320 Libertador Gral San Martín, Lote 12 Santa Ana

73- Escuela N° 288, Lote 14 - Santa Ana

74- Escuela N° 289, Lote 17 - Santa Ana

75- Escuela N° 280, Lote 6 - Santa Ana  

76- Escuela N° 279, San Isidro - Santa Ana            

77- Escuela Agrotécnica Juan Mantovani, Santa Ana

78- Secundaria Maestro Enrique Casella, Santa Bárbara

79- Nº 64 Wolf Schcolnik, Santa Rosa    

80- Instituto de la República, Aguilares

81- Maestro Mario Emilio Carmona, B° Colón - Río Chico

82- Marcos Manuel Avellaneda, Santa Ana

83- Escuela N° 264, Santa Ana                                  

84- Nº 94 Arsenio Felipe Retes, Finca el Pacará - Simoca  

85- Águeda Tejerina de Posse, La Junta – Simoca

86- Nº 162 Absalon Vistoriano Aguilar, Los Agudos 

87- Nº 286 Dr. Jose Millan, Los Amaya - Simoca

88- Escuela N° 68, Los Arrieta – Simoca                                

89- N° 183 "7 de Febrero de 1812", Los Pérez - Simoca

90- SRTIC Los Valenzuela, Simoca

91- Escuela  N° 134, Maccio Sud – Simoca

92- Nº 41 Roque Rául Aragón, Niogasta – Simoca

93- Secundaria Nueva Trinidad Anexo - Escuela Media de Rio Chico, Simoca

94 Dr. Carlos Saavedra Lamas, Sur de Trejos - Simoca               

95- Multinivel de Anfama, Tafí Viejo     

96- Nº 210 Gregorio Araoz de Lamadrid, La Aguadita - Tafí Viejo 

Las autoridades insistieron en que la prioridad es garantizar condiciones seguras antes del regreso a clases, en un contexto donde muchas comunidades aún enfrentan las consecuencias del temporal.

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