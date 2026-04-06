Jaldo advirtió sobre la situación compleja en Tucumán por la caída de la recaudación
“En los últimos dos años hemos perdido casi el equivalente a una planilla y media de sueldos”, dijo el gobernador. Además, señaló que la asistencia de Nación es un anticipo, “con plata que es nuestra y que debemos devolver”.
Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo advirtió en Tucumán sobre la crisis financiera provincial ante la caída de la recaudación y el freno a la obra pública dispuesto por el Gobierno nacional de Milei.
- La merma equivale a 1,5 planillas salariales. Jaldo aclaró que el apoyo de Nación no es una ayuda, sino un anticipo de coparticipación que las provincias deben reintegrar pronto.
- La situación obliga a la provincia a financiar obras con recursos propios. Se espera que la tensión por el reparto de fondos coparticipables marque la relación política futura.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al debate por la coparticipación y al envío de fondos nacionales. El mandatario aseguró que la provincia atraviesa una situación compleja por la caída de la recaudación y la paralización de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei.
“Lo primero que hay que preguntarse es por qué la Nación decide asistir a 12 provincias”, planteó, al tiempo que explicó que la medida responde a la merma en los ingresos coparticipables producto del estancamiento del consumo.
En ese sentido, precisó: “En los últimos dos años hemos perdido casi el equivalente a una planilla y media de sueldos”, en referencia al impacto de la baja en impuestos como el IVA.
Jaldo valoró la decisión nacional, pero fue enfático al diferenciarla de una ayuda: “Hay que poner las cosas blanco sobre negro. Bajo ningún punto de vista es un regalo ni una dádiva”. Y remarcó: “Nos asisten con un anticipo de coparticipación, es decir, con plata que es nuestra y que debemos devolver dentro del mismo año”.
El mandatario insistió en la necesidad de claridad sobre estos recursos: “Nos adelantan fondos que nos corresponden, pero nos obligan a devolverlos. Nos dan por un lado y nos quitan por el otro”, afirmó.
En ese marco, también hizo referencia al contexto provincial, señalando que la paralización de la obra pública nacional obligó a Tucumán a sostener proyectos con recursos propios. “El Gobierno nacional paralizó el 100% de la obra pública y nosotros tuvimos que asumir obras con financiamiento provincial”, sostuvo.
Finalmente, subrayó la importancia de evitar confusiones en la interpretación pública: “No es una ayuda de la Nación, es un adelanto de fondos que por ley le corresponden a las provincias”, concluyó.