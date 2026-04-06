Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

En paralelo, Caputo también se refirió a la situación de Leandro Massaccesi, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y que dejó su cargo luego de que se conociera que había accedido a uno de estos préstamos. Sobre este episodio, el ministro buscó despejar dudas respecto de la responsabilidad política: “Sandra me llamó para aclararme que no tuvo nada que ver con eso. De hecho, me dijo ‘tengo otros funcionarios que tienen crédito’”.