Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Resumen de nota
- Luis Caputo defendió la legalidad y moralidad de los créditos hipotecarios del Banco Nación tomados por funcionarios como Manuel Adorni, ante cuestionamientos de la oposición.
- La controversia escaló tras pedidos de informes por préstamos millonarios a secretarios. Caputo sostuvo que las tasas y plazos son uniformes y propios del banco donde cobran sueldos.
- El ministro busca blindar a su equipo y normalizar el uso de créditos oficiales. Proyecta una mejora económica pese a la inflación y niega la existencia de una megarecesión nacional.
El debate por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina (BNA) sumó un nuevo capítulo este domingo, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, saliera a respaldar públicamente a los funcionarios del Gobierno que accedieron a estos préstamos, en medio de cuestionamientos impulsados por la oposición en el Congreso.
El funcionario aprovechó para respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se confirmaran viajes al exterior y la compra propiedades: “Opino bárbaro de Adorni”.
Las declaraciones de Caputo se produjeron tras el pedido de informes presentado por sectores opositores, que buscan esclarecer las condiciones en las que distintos funcionarios y dirigentes oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios por montos elevados. En ese contexto, el titular del Palacio de Hacienda rechazó de plano cualquier irregularidad y defendió tanto la legalidad como la legitimidad del acceso a estas líneas de financiamiento.
“No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, afirmó el ministro durante una entrevista con LN+, en la que además remarcó que el acceso a créditos hipotecarios forma parte de una política que él mismo promovió activamente. “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”, agregó, al justificar el uso de estas herramientas financieras en el actual contexto económico.
El foco de la controversia está puesto en algunos casos puntuales que trascendieron en los últimos días, entre ellos los de Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quienes accedieron a préstamos por cifras que superan los $300 millones. Estos ejemplos fueron utilizados por la oposición para cuestionar posibles privilegios en el acceso al crédito por parte de funcionarios.
Frente a estas críticas, Caputo insistió en que las condiciones de los créditos hipotecarios son uniformes para todos los solicitantes. “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, explicó, y sostuvo que no existe ningún tipo de trato diferencial. En esa línea, también consideró lógico que los funcionarios recurran al Banco Nación para este tipo de operaciones: “Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da”.
Según detalló el ministro, el volumen total de préstamos otorgados por la entidad supera los 27.000 casos, mientras que los créditos hipotecarios vinculados a funcionarios representan una porción mínima. “Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”, insistió, al relativizar el impacto de las situaciones observadas.
En paralelo, Caputo también se refirió a la situación de Leandro Massaccesi, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y que dejó su cargo luego de que se conociera que había accedido a uno de estos préstamos. Sobre este episodio, el ministro buscó despejar dudas respecto de la responsabilidad política: “Sandra me llamó para aclararme que no tuvo nada que ver con eso. De hecho, me dijo ‘tengo otros funcionarios que tienen crédito’”.
El Banco Nación, por su parte, defendió el esquema de otorgamiento de créditos hipotecarios y aseguró que el procedimiento es uniforme y sin excepciones. No obstante, desde 2024 la entidad cuenta con una línea específica destinada a empleados del sector público, que ofrece condiciones más favorables, lo que alimentó el debate sobre si los funcionarios deben o no ser alcanzados por estos beneficios.
Caputo: inflación, desempleo y la baja de la recaudación
Más allá de la polémica, Caputo aprovechó la entrevista para abordar otros aspectos de la coyuntura económica. En relación con la inflación, reconoció que el índice correspondiente a marzo “puede dar un poco más alta” debido a factores como el impacto internacional en los precios de los combustibles y el aumento estacional en el rubro educación, en el inicio del ciclo lectivo.
Aun así, el ministro sostuvo que los indicadores generales muestran una mejora en la economía. “Los medios tratan de instalar que no se nota, pero claramente se nota. Tratan de instalar que hay una megarecesión en un momento en que el consumo está en un pico histórico”, señaló, al destacar la evolución de la actividad económica y el consumo privado.
En cuanto a la recaudación fiscal, Caputo atribuyó la caída registrada en los últimos meses principalmente a la eliminación de impuestos, entre ellos el Impuesto PAIS. “Si vos mirás el impuesto a los débitos y créditos, ese sigue exactamente a la inflación”, explicó. Asimismo, reconoció que la disminución del empleo formal también tuvo un efecto negativo en los ingresos del Estado.
Por último, el ministro se mostró optimista respecto de la posibilidad de que los ahorros en dólares vuelvan al sistema financiero, pese a ciertas resistencias iniciales. En ese sentido, consideró que los temores del mercado a un eventual cambio de rumbo político influyen en el comportamiento de los ahorristas, aunque relativizó ese escenario.