Escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación: Sandra Pettovello echó a su Jefe de Gabinete

Resumen de nota
- La ministra Sandra Pettovello exigió la renuncia de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que obtuvo un crédito hipotecario de $420 millones del Banco Nación.
- Aunque el préstamo es legal, Pettovello consideró que contradice la política de austeridad oficial. El funcionario no informó sobre la gestión de los fondos previo a su difusión.
- La salida genera una nueva vacante estratégica y ratifica la línea de 'tolerancia cero' ante privilegios. El Gobierno busca evitar costos políticos en un contexto de ajuste social.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó este viernes la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi.
La decisión se precipitó tras conocerse la participación del funcionario en una controvertida nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.
La salida de Massaccesi —hijo del exgobernador rionegrino Horacio Massaccesi— no responde a una irregularidad técnica en la concesión del crédito, sino a una colisión directa con la "política de austeridad" y el protocolo de "perfil bajo" que Pettovello ha impuesto en su cartera. El exjefe de Gabinete había gestionado un préstamo por un monto aproximado de $ 420 millones, una de las cifras más elevadas dentro del listado de funcionarios beneficiarios.
Según trascendió desde el entorno de la ministra, Pettovello tomó conocimiento de la situación el pasado jueves a través de la difusión de los listados en plataformas digitales. La ausencia de una consulta previa por parte de Massaccesi sobre la conveniencia política de acceder a dicho financiamiento, sumado al hecho de que fue el único crédito del ministerio otorgado posteriormente al ingreso a la función pública, selló su destino.
Fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano enfatizaron que la remoción de Massaccesi es una señal de coherencia interna. El Ministerio sostiene una doctrina de "tolerancia cero" ante cualquier gesto que pueda ser interpretado como un privilegio por parte de la opinión pública. En este sentido, en los pasillos de la cartera se recordó el precedente de Constanza Cassino, ex subsecretaria de Gestión Administrativa, quien fue apartada de su cargo en octubre de 2024 tras la polémica compra de una cafetera de alto costo para su oficina.
La gestión de Pettovello busca diferenciarse mediante una austeridad que, aseguran, no admite grises. Aunque el otorgamiento de los créditos hipotecarios del Banco Nación es una operatoria legal, la cúpula del ministerio considera que la toma de deuda por montos millonarios por parte de funcionarios de alto rango resulta incompatible con el sacrificio solicitado a la ciudadanía en el actual contexto económico.
La llegada de Leandro Massaccesi al cargo en agosto de 2024 no estuvo exenta de tensiones. Su designación se produjo tras la renuncia de Fernando Szeresesky, figura de máxima confianza de la ministra, y en medio de una soterrada disputa de influencia con el asesor presidencial Santiago Caputo.
A pesar de ser considerado un "dirigente de gestión" y haber contado con el aval de Pettovello por encima de otras opciones —como el macrista Lucas Fernández Aparicio—, su permanencia en el cargo se vio truncada en menos de un año. El abogado rionegrino debió sortear inicialmente demoras burocráticas relacionadas con su licencia en la Auditoría General de la Nación (AGN) antes de oficializar su rol, el cual hoy abandona bajo el peso de la controversia.
Con esta renuncia, el Ministerio de Capital Humano enfrenta un nuevo proceso de reconfiguración en su línea jerárquica. La salida de Massaccesi no solo deja una vacante estratégica, sino que subraya la fragilidad de los cargos en una estructura donde la imagen de probidad y el alineamiento absoluto con las directivas de austeridad de la ministra Pettovello son la única garantía de estabilidad.