Escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación: Sandra Pettovello echó a su Jefe de Gabinete

Fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano enfatizaron que la remoción de Massaccesi es una señal de coherencia interna. El Ministerio sostiene una doctrina de "tolerancia cero" ante cualquier gesto que pueda ser interpretado como un privilegio por parte de la opinión pública. En este sentido, en los pasillos de la cartera se recordó el precedente de Constanza Cassino, ex subsecretaria de Gestión Administrativa, quien fue apartada de su cargo en octubre de 2024 tras la polémica compra de una cafetera de alto costo para su oficina.