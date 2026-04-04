Caso Adorni: la Justicia investiga un posible viaje a Aruba

Durante una entrevista en Futurock, uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación. Pese a definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.