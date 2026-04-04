Secciones
Política

Caso Adorni: la Justicia investiga un posible viaje a Aruba

El fiscal pidió reconstruir movimientos migratorios y solicitó informes a organismos oficiales y a la empresa del avión. Avanza la estrategia de defensa.

Manuel Adorni. Manuel Adorni.
Por Matias Argañaraz 04 Abril 2026

Resumen de nota

  • El fiscal Gerardo Pollicita investiga un presunto viaje de Manuel Adorni a Aruba. Solicitó informes migratorios ante el juez Ariel Lijo por posibles irregularidades en sus traslados.
  • La fiscalía ordenó reconstruir los movimientos de Adorni y su entorno desde 2023. El funcionario designó al abogado Matías Ledesma para gestionar su defensa en tribunales federales.
  • El avance de la causa busca determinar si existió enriquecimiento o uso indebido de recursos. El cruce de datos migratorios será clave para definir futuras imputaciones penales.
Resumen generado con IA

En el marco de la causa que investiga los viajes de Manuel Adorni, la Justicia incorporó un nuevo destino bajo análisis y puso la lupa en un presunto viaje del jefe de Gabinete a Aruba. En ese contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen con nuevas medidas ante el juez Ariel Lijo.

El planteo incluye distintas diligencias para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria del avión involucrado.

Según consignó Ámbito, uno de los puntos centrales es la reconstrucción de los movimientos migratorios. Por eso, solicitó que Migraciones remita todos los registros de entradas y salidas del país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.

Hasta el momento, los datos oficiales no registran a la isla caribeña entre los destinos relevados, sino un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador. Además, se indicó que en ese período no existían vuelos directos de Aerolíneas Argentinas hacia Aruba.

Adorni sigue cosechando una imagen negativa

Adorni sigue cosechando una imagen negativa

El requerimiento también alcanza a otros posibles involucrados. Pollicita pidió información sobre los desplazamientos de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y de cualquier otra persona que haya participado de los vuelos investigados, con especial foco en los movimientos entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

Estrategia judicial

En paralelo, Adorni resolvió avanzar con su defensa y contrató al abogado penalista Matías Ledesma para que lo represente en las causas que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. La decisión se da en una etapa preliminar de los expedientes, con medidas orientadas a reunir pruebas, analizar documentación y eventuales citaciones.

El funcionario quedó bajo análisis en investigaciones vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito y otras actuaciones que, si bien aún no derivaron en imputaciones formales, avanzan en el ámbito de la Justicia federal. En ese escenario, la incorporación de un especialista en derecho penal apunta a ordenar la estrategia desde una fase temprana, ante posibles movimientos de fiscales y jueces.

Adorni arma su defensa judicial y contrató un estudio de abogados para ir a Comodoro Py

Adorni arma su defensa judicial y contrató un estudio de abogados para ir a Comodoro Py

Durante una entrevista en Futurock, uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación. Pese a definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.

Temas Ariel LijoGerardo PollicitaMariano Cuneo LibaronaManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
4

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
5

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación
6

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Más Noticias
El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Coparticipación: fuertes cruces entre libertarios y el oficialismo

Coparticipación: fuertes cruces entre libertarios y el oficialismo

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Plantean municipalizar el agua y expandir zonas en la capital tucumana

Plantean municipalizar el agua y expandir zonas en la capital tucumana

Obras en Tucumán: el Poder Ejecutivo ejecuta 1.800 casas, pero arrastra un alto déficit habitacional

Obras en Tucumán: el Poder Ejecutivo ejecuta 1.800 casas, pero arrastra un alto déficit habitacional

Comentarios