Caso Adorni: la Justicia investiga un posible viaje a Aruba

Resumen de nota
- El fiscal Gerardo Pollicita investiga un presunto viaje de Manuel Adorni a Aruba. Solicitó informes migratorios ante el juez Ariel Lijo por posibles irregularidades en sus traslados.
- La fiscalía ordenó reconstruir los movimientos de Adorni y su entorno desde 2023. El funcionario designó al abogado Matías Ledesma para gestionar su defensa en tribunales federales.
- El avance de la causa busca determinar si existió enriquecimiento o uso indebido de recursos. El cruce de datos migratorios será clave para definir futuras imputaciones penales.
En el marco de la causa que investiga los viajes de Manuel Adorni, la Justicia incorporó un nuevo destino bajo análisis y puso la lupa en un presunto viaje del jefe de Gabinete a Aruba. En ese contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen con nuevas medidas ante el juez Ariel Lijo.
El planteo incluye distintas diligencias para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria del avión involucrado.
Según consignó Ámbito, uno de los puntos centrales es la reconstrucción de los movimientos migratorios. Por eso, solicitó que Migraciones remita todos los registros de entradas y salidas del país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.
Hasta el momento, los datos oficiales no registran a la isla caribeña entre los destinos relevados, sino un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador. Además, se indicó que en ese período no existían vuelos directos de Aerolíneas Argentinas hacia Aruba.
El requerimiento también alcanza a otros posibles involucrados. Pollicita pidió información sobre los desplazamientos de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y de cualquier otra persona que haya participado de los vuelos investigados, con especial foco en los movimientos entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.
Estrategia judicial
En paralelo, Adorni resolvió avanzar con su defensa y contrató al abogado penalista Matías Ledesma para que lo represente en las causas que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. La decisión se da en una etapa preliminar de los expedientes, con medidas orientadas a reunir pruebas, analizar documentación y eventuales citaciones.
El funcionario quedó bajo análisis en investigaciones vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito y otras actuaciones que, si bien aún no derivaron en imputaciones formales, avanzan en el ámbito de la Justicia federal. En ese escenario, la incorporación de un especialista en derecho penal apunta a ordenar la estrategia desde una fase temprana, ante posibles movimientos de fiscales y jueces.
Durante una entrevista en Futurock, uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación. Pese a definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.