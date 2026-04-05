Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Resumen de nota
- La ministra Pettovello desplazó a Leandro Massaccesi de Capital Humano tras conocerse que obtuvo un crédito hipotecario de $400 millones del Banco Nación en Buenos Aires.
- El caso surgió tras filtrarse una lista de deudores del BCRA que incluye a varios funcionarios libertarios. Massaccesi negó irregularidades y afirmó que el préstamo es legal.
- La renuncia busca mitigar el escándalo político mientras la oposición exige informes sobre posibles privilegios en la asignación de créditos públicos a la actual gestión.
El caso de los créditos del Banco de la Nación Argentina (BNA) a funcionarios y legisladores nacionales generó un primer impacto.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a su ahora ex jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, por haber accedido a un préstamo hipotecario de esa entidad financiera.
Según la plataforma “¿Cuánto deben?”, desarrollada por Andrés Snitcofsky, este funcionario había accedido a un crédito de unos 400 millones del BNA.
Pettovello le habría pedido la renuncia a Massaccesi el jueves por la noche, de manera “preventiva”, a fin de evitar que el escándalo afecte la cartera a su cargo.
En un hilo de X (ex Twitter), el ex funcionario aseguró que no había cometido “ningún acto ajeno a la ley”. “No vine a la política a servirme de ella”, sostuvo.
Afirmó que había gestionado el préstamo hipotecario “de manera completamente transparente, vía web, adjuntando toda la documentación requerida”. “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”, afirmó Massaccesi. E insistió con desestimar cualquier tipo de irregularidad en el uso de esta vía de financiamiento. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”, añadió.
El ex funcionario es hijo del histórico dirigente radical, ex gobernador de Río Negro y ex candidato a presidente por la UCR en 1995, Horacio Massaccesi.
Entre 2015 y 2019 fue concejal de Viedma y luego asumió como secretario de Gobierno de la Municipalidad. Además, trabajó junto a Miguel Ángel Pichetto en la Auditoría General de la Nación.
Llegó al gobierno de Javier Milei en agosto del 2024 como jefe de asesores del Ministerio de Capital Humano, pero en la práctica funcionaba como jefe de Gabinete de Pettovello.
Más nombres
La polémica por los créditos se recrudeció tras la difusión de datos públicos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central.
Rápidamente en las redes sociales comenzaron a circular nombres de funcionarios y de legisladores nacionales con préstamos de alta magnitud.
Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, con una deuda inicial de $373 millones (unos 315.000 dólares) desde febrero de 2025; Federico Furiase, ex director del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367 millones (280.787 dólares) desde agosto de 2025; y Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510 millones (345.492 dólares) desde diciembre de ese año, según un detalle publicado por el diario La Nación. También aparecen Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en la red social X), director nacional de Comunicación Digital y a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, con un crédito por $112 millones (76.417 dólares); Emiliano José Mongilardi, director de YPF, con $309 millones (207.766 dólares); y los diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que oscilan entre los $230 millones y los $279 millones, según los distintos períodos relevados.
“No tenía cupos ni privilegios; no hay ninguna cuestión política”, afirmó Campero ante una consulta de LA GACETA. Y explicó que había obtenido el préstamo hipotecario para la primera vivienda familiar, que lo había sacado en conjunto con su esposa y que se ajusta en UVAs. Además, sostuvo que fue tratado “como cualquier ciudadano que va a sacar un crédito”.
De acuerdo con los datos relevados, los créditos fueron otorgados durante la gestión de Daniel Tillard al frente de Banco Nación, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, y continuaron tras su reemplazo por Darío Wasserman.
“Fuera de la política”
La difusión del listado dio lugar a confusiones. Se menciona a varios políticos -algunos de Tucumán- con créditos en distintos bancos. Incluso se da el caso de Federico Pelli, también diputado nacional por La Libertad Avanza, quien tiene un crédito en el Banco Nación y aparece en los registros habilitados por Snitcofsky (que sólo brindan datos a partir de octubre de 2023) con un pasivo de $147 millones ante el BNA. Ante una consulta de este diario, el referente libertario aclaró que había accedido a esa herramienta en 2018, con un monto original de $2,5 millones, pero que la suma se fue actualizando con el sistema UVA. “En ese momento estaba fuera de la política”, recordó Pelli, que asumió en la banca en diciembre de 2025. Y advirtió que la difusión de esos datos, sin un contexto, resulta “maliciosa”. “Verme en ese listado me ha sorprendido. Soy diputado hace cuatro meses”, indicó. Incluso, no dudó en calificar como “un mal crédito” esta vía de financiamiento, dado que -según los registros-, el pasivo pasó de $32 millones en octubre de 2023, a los casi $150 millones en la actualidad. “El que hizo ese gráfico nos mete a todos en una misma bolsa de una forma maliciosa. Yo también repudio y repruebo si alguien utilizó una situación de poder para sacar un crédito. Pero, en mi caso, ni siquiera estaba en la política. Además, tuve miles de obstáculos para obtenerlo; me llevó más de seis meses acceder”, añadió.
Claves del caso
A la espera de un pedido de informes
Registros públicos del Banco Central de la República Argentina, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, muestran que al menos nueve funcionarios y diputados de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA) por hasta $ 400 millones. Mientras tanto, la oposición, a través de un pedido de informes de Esteban Paulón, busca determinar si hubo irregularidades, como condiciones preferenciales, excepciones a las normas o evaluaciones de riesgo desfavorables. “La difusión de créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales por hasta $ 400 millones generan más dudas que certezas. Por ello, impulsamos una batería de medidas al respecto incluyendo pedidos de informe y de acceso a la información pública. El Banco público es de todos, y no puede estar al servicio de los intereses particulares de unos pocos privilegiados”, expresó Paulón en su cuenta de X (antes Twitter).