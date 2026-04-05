Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

“Fuera de la política”

La difusión del listado dio lugar a confusiones. Se menciona a varios políticos -algunos de Tucumán- con créditos en distintos bancos. Incluso se da el caso de Federico Pelli, también diputado nacional por La Libertad Avanza, quien tiene un crédito en el Banco Nación y aparece en los registros habilitados por Snitcofsky (que sólo brindan datos a partir de octubre de 2023) con un pasivo de $147 millones ante el BNA. Ante una consulta de este diario, el referente libertario aclaró que había accedido a esa herramienta en 2018, con un monto original de $2,5 millones, pero que la suma se fue actualizando con el sistema UVA. “En ese momento estaba fuera de la política”, recordó Pelli, que asumió en la banca en diciembre de 2025. Y advirtió que la difusión de esos datos, sin un contexto, resulta “maliciosa”. “Verme en ese listado me ha sorprendido. Soy diputado hace cuatro meses”, indicó. Incluso, no dudó en calificar como “un mal crédito” esta vía de financiamiento, dado que -según los registros-, el pasivo pasó de $32 millones en octubre de 2023, a los casi $150 millones en la actualidad. “El que hizo ese gráfico nos mete a todos en una misma bolsa de una forma maliciosa. Yo también repudio y repruebo si alguien utilizó una situación de poder para sacar un crédito. Pero, en mi caso, ni siquiera estaba en la política. Además, tuve miles de obstáculos para obtenerlo; me llevó más de seis meses acceder”, añadió.