Entre las fallas de Adorni y el fallo sobre YPF
El “caso Adorni” expone las contradicciones entre la prédica anti-casta y las actitudes que resaltan la distancia con el ciudadano común. En paralelo, el fallo sobre YPF es un hito judicial que potencia las perspectivas de un porvenir auspicioso. Entre ese horizonte energético prometedor y un presente económico complejo, la Argentina vuelve a debatirse entre sus limitaciones y sus oportunidades.
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