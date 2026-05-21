Decir te quiero no es tan sencillo como parece

“Acá es el amor de una chica muy joven, que tiene todo. Es brillante, inteligente, universitaria, y al mismo tiempo completamente destruida -describió-. Y con el deseo de ser exitosa, el deseo de ser famosa, se encuentra con un escritor que también quiere lo mismo”. Así, la novela pone en tensión el vínculo entre literatura y reconocimiento público. Rosenzvaig reflexiona sobre cómo muchas veces el mundo literario se confunde con la lógica del espectáculo, aunque ambos recorran caminos diferentes. “A veces, en pequeñas ocasiones, se juntan y tenemos un best-seller que realmente es fantástico y literariamente muy bueno, pero por lo general todo lo ajeno a la literatura corre por otro camino”, enfatiza.