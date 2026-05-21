“Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: la alegría por el Martín Fierro y el olvido a los actores del norte

“Todo se mira con una perspectiva porteñocentrista. En Buenos Aires se decía que no había ninguna película argentina en el festival, hasta que anunciaron lo de Lisandro Alonso. Tampoco ningún medio de la Capital tomó el hecho de que yo estaba en Cannes con una película portuguesa; está bueno que un diario del interior lo visibilice. En Cannes pasan las mejores películas de autor del mundo, el tipo de cine que en Argentina hoy se desprecia diciendo que no es para masas. Pero acá, el cine desarrolla una economía gigante que incluye al turismo y la moda. En nuestro país se oculta eso: el cine genera, mediante las coproducciones, muchas divisas y miles de trabajos indirectos en turismo y gastronomía. Nos hablan del ‘derrame’ de la minería o de la soja, que, paradójicamente, dejan un retorno real mucho menor en las comunidades de lo que genera la industria audiovisual. Lo que sucede en Cannes, en cierta forma, sucedía en el Festival de Mar del Plata, y ahora con estas nuevas políticas lo están arruinando. No hay que perder el eje de lo que hacemos pensando solo en la taquilla, sino en formas genuinas de contar quiénes somos”.