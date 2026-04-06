ATE presiona y pide créditos del Banco Nación

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsó a más de 1.000 delegados de la administración pública y a sus afiliados a solicitar créditos en el Banco Nación, durante toda esta semana y en todo el país, “con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza” (LLA)”. Esta medida es impulsada por el gremio luego de las irregularidades que podrían escalar en una gran causa por la entrega de préstamos “preferenciales” a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas.