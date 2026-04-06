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ATE presiona y pide créditos del Banco Nación

Exige las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Hace 4 Hs

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsó a más de 1.000 delegados de la administración pública y a sus afiliados a solicitar créditos en el Banco Nación, durante toda esta semana y en todo el país, “con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza” (LLA)”. Esta medida es impulsada por el gremio luego de las irregularidades que podrían escalar en una gran causa por la entrega de préstamos “preferenciales” a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas. 

“No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de LLA”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. 

Contra Milei

Asimismo, Aguiar apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei y recordó la frase que impulsó, desde su campaña, sobre la desaparición del Estado “para terminar con los privilegios de la casta”.

“Son los propios funcionarios y diputados de LLA los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes”, añadió el gremialista.

Temas Asociación de Trabajadores del EstadoBanco Nación de la República ArgentinaJavier MileiLa Libertad Avanza
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