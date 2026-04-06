Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

La relación con su compañera de fórmula parece haber llegado a un punto de no retorno. Milei reprochó a Villarruel sus maniobras para dilatar leyes clave, como la Ley Bases y el Pacto de Mayo, y cuestionó sus recientes acercamientos a figuras del peronismo histórico, como María Estela Martínez de Perón. Según el presidente, rodearse de personas que lanzan “aberraciones” contra el Gobierno es una señal clara de una estrategia deliberada de bloqueo legislativo que complica la consolidación económica. “Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde 2021. Creí que era algo relativamente nuevo. Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo”, expresó.