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Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

El mandatario también defendió el alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel.

CRÍTICA. Milei aseguró que Villarruel “pergeñó” su boicot desde 2021 CRÍTICA. Milei aseguró que Villarruel “pergeñó” su boicot desde 2021
Por Nahuel Toledo Hace 4 Hs

En una entrevista exclusiva con el diario español El Debate, el presidente Javier Milei realizó un exhaustivo balance de su gestión, centrando su discurso en la batalla cultural y económica que lidera en Argentina. El mandatario aseguró que la lucha contra la inflación es el eje inamovible de su administración, aunque no dudó en denunciar los obstáculos políticos internos que, según su visión, intentan frenar el cambio de paradigma en el país.

En el plano estrictamente político, Milei profundizó la fractura interna en el Poder Ejecutivo al lanzar duras críticas contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel. El mandatario acusó a la titular del Senado de intentar “boicotear y traicionar” su gestión, vinculándola incluso con sectores disidentes que habrían intentado cancelar sus visitas internacionales. Para el titular del Poder Ejecutivo, este comportamiento no es nuevo, sino una estrategia que Villarruel vendría “pergeñando” desde 2021.

La relación con su compañera de fórmula parece haber llegado a un punto de no retorno. Milei reprochó a Villarruel sus maniobras para dilatar leyes clave, como la Ley Bases y el Pacto de Mayo, y cuestionó sus recientes acercamientos a figuras del peronismo histórico, como María Estela Martínez de Perón. Según el presidente, rodearse de personas que lanzan “aberraciones” contra el Gobierno es una señal clara de una estrategia deliberada de bloqueo legislativo que complica la consolidación económica. “Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde 2021. Creí que era algo relativamente nuevo. Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo”, expresó.

Gastos políticos

El Presidente también cuestionó gestos políticos de su vice, como el encuentro en octubre de 2024 con la expresidenta María Estela Martínez de Perón y el homenaje realizado en el Senado. Según planteó, el entorno de Villarruel “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada.

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Milei defendió su programa económico bajo la premisa de que “achicar al Estado” es una medida popular y expansiva. Inspirado en las ideas de Adam Smith, sostuvo que devolverle recursos al sector privado mediante la reducción del gasto público es la única vía para garantizar la libertad y el progreso. “El ajuste es recesivo cuando se aumenta la presión fiscal, pero nosotros lo que hicimos fue achicar al ente opresor”, frase con firmeza ante el medio español.

En materia de política exterior, el mandatario ratificó su alineamiento incondicional con las potencias occidentales, destacando su estrecha alianza con Estados Unidos e Israel. Milei no ahorró elogios para Donald Trump, a quien calificó como el mejor presidente de la historia estadounidense y un candidato natural al Premio Nobel de la Paz por su papel en la resolución de conflictos bélicos y su postura frente al régimen de Irán.

Esta visión geopolítica se complementa con una admiración personal y estratégica hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El presidente argentino describió a Netanyahu como una de las personas más inteligentes que ha conocido y reafirmó su compromiso con la causa de Israel en la lucha contra el terrorismo. Para Milei, esta tríada junto a líderes como Giorgia Meloni y Viktor Orbán constituye el frente de defensa de los valores de la libertad en el mundo.

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Finalmente, el Presidente concluyó la entrevista dejando claro que su hoja de ruta no sufrirá alteraciones pese a las disputas en el Congreso o las internas en la Casa Rosada.

Con la mirada puesta en la convergencia inflacionaria y el fortalecimiento de sus alianzas internacionales, Javier Milei enfatizó su claro objetivo de consolidar un modelo que, según sus palabras, ha venido a rescatar a la Argentina de un siglo de decadencia colectivista.

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