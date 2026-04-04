Milei denunció una campaña de Rusia contra el gobierno de Argentina

Los 15 medios implicados que fueron consultados por el consorcio negaron cualquier vinculación con dinero de Rusia y explicaron que los artículos fueron ofrecidos por agencias de prensa, consultoras o intermediarios. Dos fuentes reconocieron que recibieron pagos por publicar algunos de ellos, provenientes de empresarios que decían estar preocupados por las políticas de Milei.