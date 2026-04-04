Milei denunció una campaña de Rusia contra el gobierno de Argentina

Resumen de nota
- Milei denunció una campaña de inteligencia rusa que usó medios digitales entre junio y octubre de 2024 para difundir noticias falsas y críticas económicas en Argentina.
- La red 'La Compañía' habría invertido 283.000 dólares en más de 20 medios. Documentos filtrados revelan un sistema para amplificar contenidos negativos antes de las elecciones.
- El presidente calificó el hecho de gravedad institucional histórica y prometió ir a fondo. El caso expone la vulnerabilidad ante la injerencia extranjera y fake news en el país.
Una red vinculada a los servicios de inteligencia de Rusia impulsó una campaña contra el gobierno de Javier Milei en 2024, difundió un consorcio internacional de medios a partir de documentos filtrados.
La investigación reveló que una red de espionaje rusa conocida como “La Compañía” instaló una sistema de distribución de contenidos en medios digitales y redes sociales de Argentina para amplificar malas noticias y críticas sobre la situación económica, incluyendo exageraciones y noticias falsas, entre junio y octubre de 2024, antes de elecciones parlamentarias de medio término.
El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia.— Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026
Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sÃ³lo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho mÃ¡s grande.
Vamos a llegar hasta las Ãºltimas consecuencias para identificar a todos losâ¦
“El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, escribió Milei ayer, en su cuenta de X, y agregó que “los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la punta del iceberg de algo mucho más grande”.
Resultados de la investigación
La investigación detectó registros de unas 250 noticias, análisis y artículos de opinión en más de 20 medios digitales presupuestados en los documentos por 283.000 dólares.
Los 15 medios implicados que fueron consultados por el consorcio negaron cualquier vinculación con dinero de Rusia y explicaron que los artículos fueron ofrecidos por agencias de prensa, consultoras o intermediarios. Dos fuentes reconocieron que recibieron pagos por publicar algunos de ellos, provenientes de empresarios que decían estar preocupados por las políticas de Milei.