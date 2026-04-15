"Escupe huevadas": el durísimo cruce en redes entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine protagonizaron hoy un duro cruce en X por la lealtad al presidente Milei y la legitimidad de sus cargos en Argentina.
- El conflicto escaló cuando Lemoine exigió "silencio" a Villarruel. La vicepresidenta respondió cuestionando la idoneidad de la diputada y calificó sus ataques de inconsistentes.
- Este cruce profundiza la interna en La Libertad Avanza y expone fracturas en el oficialismo. El desenlace podría condicionar la cohesión legislativa y la gestión de Milei hacia 2027.
La interna en La Libertad Avanza sumó un capítulo de alto voltaje. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine protagonizaron un feroz intercambio en la red social X, al marcar por descalificaciones personales y cuestionamientos sobre la legitimidad de sus cargos. El detonante fue la exigencia de la legisladora de que la titular del Senado mantuviera un rol de "silencio y humildad".
El conflicto escaló cuando Lemoine cuestionó la lealtad de la vicepresidenta hacia Javier Milei. “Se la votó para ser su vice. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años. No pudo”, lanzó la diputada, al acusarla de estar dominada por el "vicio del poder".
Villarruel no tardó en recoger el guante. Tras agradecer el apoyo de una usuaria, arremetió contra la capacidad de Lemoine. “La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para el rol para el que fue votada en una lista sábana”, afirmó.
La respuesta de Villarruel fue lapidaria. No solo cuestionó la idoneidad de la diputada, sino que tildó sus declaraciones de incoherentes: “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”, insistió.
Ante los ataques que sugerían que ella no representaba el mandato popular, la vicepresidenta sentenció que cumplirá su cargo con honestidad hasta el final del mandato en 2027.