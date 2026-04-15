"Escupe huevadas": el durísimo cruce en redes entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

La interna en La Libertad Avanza sumó un capítulo de alto voltaje. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine protagonizaron un feroz intercambio en la red social X, al marcar por descalificaciones personales y cuestionamientos sobre la legitimidad de sus cargos. El detonante fue la exigencia de la legisladora de que la titular del Senado mantuviera un rol de "silencio y humildad".