Temporal en Tucumán: suspenden las clases en 96 escuelas del interior

Resumen de nota
- La ministra de Educación de Tucumán suspendió las clases en 107 escuelas para este lunes 6 de abril debido al fuerte temporal que causó destrozos y anegamientos en la provincia.
- El temporal dejó tres víctimas fatales y familias evacuadas. La medida responde a la falta de servicios básicos y daños edilicios tras las intensas lluvias en zonas del interior.
- Se mantendrá un monitoreo permanente para evaluar la reapertura de los establecimientos. La lista de escuelas afectadas podría ampliarse conforme finalicen los relevamientos técnicos.
Un fuerte temporal de lluvia y viento que se desató durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo provocó serias complicaciones en distintos puntos de Tucumán. Calles anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas forman parte del saldo de un fenómeno climático que obligó a tomar medidas urgentes en el ámbito educativo.
En este contexto, la ministra de Educación, Susana Montaldo, dispuso la suspensión de clases en 96 establecimientos del interior provincial. La decisión apunta a resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente a problemas de acceso, daños edilicios y falta de servicios básicos.
Desde la cartera educativa aclararon que el número de escuelas afectadas podría modificarse en las próximas horas, ya que continúan los relevamientos en las distintas zonas impactadas por el temporal.
Además, indicaron que se mantendrá un monitoreo permanente para evaluar las condiciones de cada establecimiento y definir la continuidad de las actividades en los próximos días.
Escuelas afectadas
Las instituciones alcanzadas por la medida son:
1-Escuela N°150, Del Sunchal
2-Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia, El Timbo
3- Dr. Caupolicán Molina, Gobernador Piedrabuena
4- SRTIC La Soledad, La Soledad
5- SRTIC La Virginia, La Soledad
6- Escuela Secundaria Rural de Las Colas, Las Colas
7- Escuela N°166 Elvira López de Martínez Savalía, Las Lajitas
8- Salvador Alfonso, Las Salinas
9- SRTIC Los Chorrillos, Los Chorrillos
10- Escuela N°61 Dolores del C. Brito, Río Nío
11- SRTIC San Carlos, de San Carlos
12- Escuela N° 5 Hipolito Buchard, Santa Rosa- Tala Pozo
13- Escuela Secundaria, El Timbo Nuevo
14- Nº 250 Antonio Campo, Timbo Viejo
15- Escuela N°326, Tranquitas
16- Escuela Secundaria Rural, de Tusca Pampa
17- Hermanos Concepcionistas, Villa Padri Monti
18- Escuela N° 268, Arcadia
19- Escuela N° 168, Belicha Huaico
20- Secundaria Primera Junta, Cortaderas
21- Escuela Secundaria Rene Favarolo, La Calera
22- Secundaria de Monte Rico Viejo
23- Escuela Juana Manso, El Cevilar
24- Esc Sargento Cabral, Ruta 9 Km 1276
25- Escuela Monte Grande, Famaillá
26- Escuela N° 321 Cabo 1° Dardo Desiderio Pérez, Famaillá
27- Escuela Nº 261 Ntra Sra Medalla Milagrosa, La Montañita
28- ESC. N° 356 Sgto Alberto E. Lai, Sobrecasas
29- SRTIC Alto el Puesto, Alto el Puesto
30- Secundaria Del Palancho
31- N° 189 Horace Willam Bliss, El Paraíso - Taco Ralo
32- Escuela Especial Alcira del Blanco de Ergueta, La Madrid
33- Escuela N° 316 Julio P. Avila, Los Diaz
34- N°74 Dr. Enrique Bascary, Páez
35- N° 303 Don Crecencio Díaz, Pozo Hondo
36- Escuela N° 184 Puesto los Perez
37- Escuela Secundaria Rural de Taco Rodeo
38- Manuel García Fernández, Bella Vista
39- Secundaria de Comercio Codor Huasi
40- Ing. Etcheverry, El Guardamonte
41- Escuela Nº 192, Las Cañadas
42- Escuela Especial Santa Lucia, Leales
43- Nº 104 Maestro. Joaquín Cía Santiago Frías, Los Gómez
44- N°185 Benito Quinquela, Los Herrera
45- Escuela Los Juárez, Los Juárez
46- Comunidad de Los Lunarejos
47- Escuela N° 105 Compañía de Ingenieros de Montaña, Manchalá
48- Escuela N° 354, San Antonio
49- Escuela N° 52 Obispo B. Piedrabuena, San J. de B. Vista
50- N°132 Escuela Para La Paz, Los Romano
51- Multinivel San José de Chasquivil
52- Multinivel de Mala Mala
53- Escuela Secundaria de Amberes
54- Nº 297 Randeras Tucumanas, El Churqui
55- Nº 258 María Juana Belmonte, Huasa Pampa
56- Fray Mamerto Esquiú, Huasa Pampa
57- N°202 Gaucho de Güemes, Isla San José Sur
58- N°319 Julio Ardiles Gray, La Florida-Villa Quinteros
59- Diego de Villarroel, León Rouges
60- Escuela Media de León Rougues
61- Escuela Nº 35, Los Rojos
62- Secundaria Los Sosa
63- Escuela N° 148, Monteros
64- Nº 165 Juana Azurduy, Pilco
65- Escuela Secundaria San José de Flores, Rincón de Balderrama
66- Nº 281 José Dionisio Campos, Yonopongo
67- Nº 13 Domingo Faustino Sarmiento, Yonopongo
68- N°121 Dr. Ito M. Rodriguez, Yonopongo
69- Maestro Luis Gianneo, Rio Chico
70- Escuela N° 137, Los Córdoba
71 - Escuela N° 21, Los Luna
72- Escuela N°320 Libertador Gral San Martín, Lote 12 Santa Ana
73- Escuela N° 288, Lote 14 - Santa Ana
74- Escuela N° 289, Lote 17 - Santa Ana
75- Escuela N° 280, Lote 6 - Santa Ana
76- Escuela N° 279, San Isidro - Santa Ana
77- Escuela Agrotécnica Juan Mantovani, Santa Ana
78- Secundaria Maestro Enrique Casella, Santa Bárbara
79- Nº 64 Wolf Schcolnik, Santa Rosa
80- Instituto de la República, Aguilares
81- Maestro Mario Emilio Carmona, B° Colón - Río Chico
82- Marcos Manuel Avellaneda, Santa Ana
83- Escuela N° 264, Santa Ana
84- Nº 94 Arsenio Felipe Retes, Finca el Pacará - Simoca
85- Águeda Tejerina de Posse, La Junta – Simoca
86- Nº 162 Absalon Vistoriano Aguilar, Los Agudos
87- Nº 286 Dr. Jose Millan, Los Amaya - Simoca
88- Escuela N° 68, Los Arrieta – Simoca
89- N° 183 "7 de Febrero de 1812", Los Pérez - Simoca
90- SRTIC Los Valenzuela, Simoca
91- Escuela N° 134, Maccio Sud – Simoca
92- Nº 41 Roque Rául Aragón, Niogasta – Simoca
93- Secundaria Nueva Trinidad Anexo - Escuela Media de Rio Chico, Simoca
94 Dr. Carlos Saavedra Lamas, Sur de Trejos - Simoca
95- Multinivel de Anfama, Tafí Viejo
96- Nº 210 Gregorio Araoz de Lamadrid, La Aguadita - Tafí Viejo
Las autoridades insistieron en que la prioridad es garantizar condiciones seguras antes del regreso a clases, en un contexto donde muchas comunidades aún enfrentan las consecuencias del temporal.