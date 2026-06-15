En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

Desde Bienes Personales, pasando por el IVA y también por Ganancias. Tomando en cuenta el peso de Ingresos Brutos y de los patrimoniales Inmobiliario y Automotor. Llegando hasta tasas conocidas la Económica Municipal (TEM) e insólitas como la que se cobran en algunas jurisdicciones para el control de animales en la vía pública. Del análisis de la legislación tributaria de 2026, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) identificó la existencia de 150 diferentes tipos de tributos a lo largo y ancho de nuestro país. Entre estos tributos se encuentran impuestos, tasas, contribuciones y derechos. Lo más llamativo del reporte, al que accedió LA GACETA, es la discriminación de la carga tributaria por provincias. En el caso de Tucumán, la entidad que encabeza el economista cordobés Nadin Argañaraz, constató la convivencia de 69 impuestos, tasas y contribuciones, tomando sólo la de alcance en San Miguel de Tucumán. Discriminado por tipo, el diagnóstico privado detalla que, de aquel total, 40 son tributos nacionales, 12 son impuestos provinciales y 17 tributos aplicados en el municipio capitalino.