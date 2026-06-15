En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

Desde Bienes Personales, pasando por el IVA y también por Ganancias. Tomando en cuenta el peso de Ingresos Brutos y de los patrimoniales Inmobiliario y Automotor. Llegando hasta tasas conocidas la Económica Municipal (TEM) e insólitas como la que se cobran en algunas jurisdicciones para el control de animales en la vía pública. Del análisis de la legislación tributaria de 2026, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) identificó la existencia de 150 diferentes tipos de tributos a lo largo y ancho de nuestro país. Entre estos tributos se encuentran impuestos, tasas, contribuciones y derechos. Lo más llamativo del reporte, al que accedió LA GACETA, es la discriminación de la carga tributaria por provincias. En el caso de Tucumán, la entidad que encabeza el economista cordobés Nadin Argañaraz, constató la convivencia de 69 impuestos, tasas y contribuciones, tomando sólo la de alcance en San Miguel de Tucumán. Discriminado por tipo, el diagnóstico privado detalla que, de aquel total, 40 son tributos nacionales, 12 son impuestos provinciales y 17 tributos aplicados en el municipio capitalino.
Ese detalle puede verse en el mapa “Dime dónde vives y te diré cuántos tributos tiene tu ciudad” (https://mapa-tributario-iaraf.netlify.app/).
Del listado surge que, respecto a la edición 2025, como consecuencia de la ley de modernización laboral (Ley 27.802), se eliminaron cinco tributos nacionales: vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, servicios de telefonía celular y embarcaciones de recreo o deportivas.
A nivel provincial se realizaron ajustes metodológicos que no modifican la cantidad de tributos entre un año y otro. En efecto, se incorporaron tres tributos que cobra Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que antes se asignaban a los municipios y ahora al conjunto de provincias. Como resultado, la cantidad de tributos provinciales es de 28, tanto en 2025 como en 2026, indica el reporte del Iaraf.
A nivel municipal, el cambio metodológico descripto en el párrafo anterior implicó una reducción de tres tributos tanto en 2025 como en 2026.
Como resultado, el número total de tributos identificados pasó, dadas las modificaciones metodológicas, de 155 en 2025 a 150 en 2026 expresa el instituto. De esta manera, respecto a 2025, los tributos nacionales relevados pasaron de 45 a 40, los tributos provinciales se mantuvieron en 28 y los tributos municipales se mantuvieron en 82.
Para evitar interpretaciones erróneas, es importante reafirmar que el objetivo del vademécum tributario del Iaraf es identificar distintos tipos de tributos existentes en el país. “Es obvio que una persona humana o jurídica no tributa la totalidad de los tributos identificados, sino la parte que le corresponde en función del desarrollo de sus actividades, de su posesión de bienes, de su ubicación geográfica y del intervalo temporal que se considere”, aclara el instituto.
El objetivo del vademécum tributario del Iaraf es la identificación de los distintos tipos de tributos establecidos por los gobiernos para un año en particular. El criterio utilizado es el del hecho imponible, entendiéndose por hecho imponible a todo aquello que da lugar a la existencia de un tributo para un determinado nivel de gobierno.
Si se quisiera realizar una clasificación detallada de los tributos en sus distintas versiones, se requeriría un estudio profundo del funcionamiento de cada uno de ellos. Esto obedece a que, si bien a priori una tasa no es un impuesto, si el monto cobrado excede el valor de la contraprestación puede considerarse que tiene una parte impositiva.
Los de mayor peso: ¿cómo impacta en la recaudación?
Considerando una proyección de recaudación tributaria consolidada del 26,6% del PBI para todo 2026, IVA, Aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Impuesto provincial a los Ingresos Brutos, Impuesto a los débitos y créditos bancarios y la Tasa por inspección de seguridad e Higiene Municipal (TISH), aportarían el 85% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina. Si a esos se les agregan el Impuesto a los combustibles, los Derechos de importación y exportación y “Otros tributos municipales”, se tiene que el 94% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, siete de los cuales son nacionales, uno provincial y dos municipales.
¿Cómo se coparticipa?: la distribución de los ingresos fiscales
La recaudación tributaria consolidada argentina se distribuye básicamente entre el gobierno nacional, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), las provincias y los municipios. A partir de la aplicación de la ley de coparticipación federal de impuestos y de un supuesto para la coparticipación municipal, puede afirmarse que por cada $ 100 recaudados durante 2026, el Tesoro Nacional recibiría $ 23,10; la Anses otros $ 28,30; las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $ 35,30 y los municipios $ 13,30. En la reforma impositiva y en el Pacto de Mayo está pendiente una rediscusión del reparto de fondos coparticipables.