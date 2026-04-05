El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

“Ante los problemas climáticos que atraviesa nuevamente Tucumán y otras provincias del país, estamos trabajando de manera permanente junto a autoridades de cada ciudad y cada pueblo”, señaló el mandatario, al tiempo que detalló que se atiende "las zonas más afectadas por la intensa caída de agua y la crecida de ríos y arroyos, que han provocado inundaciones y anegamientos en distintos pueblos y ciudades de la provincia".