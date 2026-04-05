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El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

El gobernador expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno intensifica el operativo por inundaciones.

Osvaldo Jaldo. COMUNICACIÓN PÚBLICA Osvaldo Jaldo. COMUNICACIÓN PÚBLICA
05 Abril 2026

Resumen de nota

  • El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó la muerte de tres personas y reforzó la asistencia en Tucumán este 5 de abril ante inundaciones causadas por un fuerte temporal en la provincia.
  • El operativo oficial incluye el despliegue de recursos en zonas anegadas por la crecida de ríos. Se trabaja junto a municipios para asistir a familias que sufrieron pérdidas materiales.
  • El Gobierno provincial mantiene el compromiso de brindar contención permanente. Se espera que el despliegue mitigue el impacto de futuros fenómenos climáticos en la región tucumana.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se expresó a través de la red social X frente al fuerte temporal que afecta a la provincia y a otras regiones del país, y aseguró que el Gobierno trabaja de manera permanente para asistir a las zonas más comprometidas.

“Ante los problemas climáticos que atraviesa nuevamente Tucumán y otras provincias del país, estamos trabajando de manera permanente junto a autoridades de cada ciudad y cada pueblo”, señaló el mandatario, al tiempo que detalló que se atiende "las zonas más afectadas por la intensa caída de agua y la crecida de ríos y arroyos, que han provocado inundaciones y anegamientos en distintos pueblos y ciudades de la provincia".

En su mensaje, Jaldo también hizo referencia a las muertes en medio del temporal. “Lamentamos profundamente la irreparable pérdida de tres vidas humanas en diferentes circunstancias. Expresamos nuestras condolencias, solidaridad, acompañamiento y apoyo a sus familias en este momento de tanto dolor”, manifestó.

Asimismo, el gobernador indicó que se "intensificaron los trabajos en cada uno de los lugares afectados por las inundaciones, reforzando la asistencia y el despliegue de recursos para acompañar a quienes han sufrido pérdidas materiales, fruto de años de esfuerzo y sacrificio".

Finalmente, remarcó que "desde el Gobierno provincial nos ponemos a total disposición de las familias afectadas y redoblamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindar contención, asistencia y respuestas en cada rincón de Tucumán".

Temas Inundaciones 2026 TucumánOsvaldo JaldoGobierno provincial
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