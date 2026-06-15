Caso Lebbos: el fiscal Sale impugnó la absolución de César Soto ante la Corte provincial

El primer eje de la apelación técnica ataca la valoración que el Tribunal realizó sobre el perfil violento de Soto y los testimonios de las hermanas de la víctima. Sale cuestiona que los jueces hayan calificado estos relatos como meros “comentarios de oídas” o “dichos de dichos”, omitiendo que las declaraciones de la familia Lebbos describieron un patrón sistemático de agresiones físicas y psicológicas que sufría Paulina. “Se ha conculcado la obligación legal de juzgar con perspectiva de género, desatendiendo que el imputado ejercía un control posesivo y que existían amenazas de muerte previas, elementos que configuran el contexto fáctico indispensable para comprender el desenlace fatal”, fundamenta. “El Tribunal omitió fragmentaria e infundadamente valorar un elemento de prueba decisivo, consistente en el contexto de violencia de género en el que se encontraba inmersa la víctima con anterioridad a su muerte, lo cual tiñe de arbitrariedad la conclusión absolutoria al desatender las directrices obligatorias impuestas por la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485”, agrega.