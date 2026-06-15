Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez

Suecia comenzó el Mundial 2026de la mejor manera posible. Con una actuación sólida, aprovechó cada una de sus oportunidades y venció por 5-1 a Túnez en el estreno de ambos por el Grupo F, un resultado que la coloca como uno de los primeros líderes de la zona y que confirma el buen momento de una generación que mezcla experiencia y juventud.