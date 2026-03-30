Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Defensa y pruebas: el Gobierno se muestra colaborativo

En la Casa Rosada, la respuesta oficial ante el avance judicial consiste en una estrategia de transparencia administrativa. El Gobierno confirma que en los próximos días comenzará a enviar en tandas la documentación requerida por el juzgado, asegurando que se tomará un tiempo prudencial para consolidar la información de los distintos organismos involucrados. El material que llegará al escritorio de Lijo abarca desde registros de cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hasta aviones de vuelo de la ANAC. También se incluirán informes de facturación y presentaciones de la UIF.



