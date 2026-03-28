Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

Un día antes había declarado el piloto y bróker Agustín Issin Hansen, quien afirmó que tanto el vuelo de ida como el de vuelta fueron abonados por Grandio. Issin detalló que había adquirido 10 viajes a la firma aeronáutica Alpha Centauri por un total de u$s 42.250, y que uno de esos traslados fue comprado por la productora Imhouse S.A. y utilizado por Adorni. La factura correspondiente al tramo de regreso, por unos u$s 3.000, fue emitida el 9 de marzo.