Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

La Justicia avanza en la investigación por presuntas dádivas que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adorni y al periodista Marcelo Grandio, mientras se suman medidas judiciales y testimonios que contradicen la versión oficial del funcionario.
Por orden del juez federal Ariel Lijo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó un procedimiento en la TV Pública para retirar contratos y documentación vinculada a Grandio, quien mantiene una relación laboral con el canal a través de su productora Imhouse. La medida busca esclarecer el vínculo entre el periodista -amigo de Adorni- y la emisora estatal, que depende del área del funcionario. Según informaron a Infobae fuentes judiciales, el objetivo es acceder a esos documentos en el marco de la causa.
Adorni, más complicado
La investigación se centra en los vuelos privados que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante la semana de Carnaval. De acuerdo a distintas declaraciones incorporadas al expediente, esos viajes habrían sido abonados por Grandio.
En ese contexto, ayer declaró como testigo en los tribunales federales de Retiro una secretaria del piloto y bróker de vuelos Agustín Issin. Se trata de Vanesa Tossi, quien ratificó que el vuelo de regreso desde Punta del Este a Buenos Aires fue pagado por Grandio, en una versión que contradice la del jefe de Gabinete.
Según consignó TN, Tossi afirmó que se trató de una “invitación de Marcelo Grandio” y explicó que el periodista siempre le indicó que el viaje sería un obsequio para Adorni. Además, relató que le pidió no facturar el servicio, aunque desde la empresa le respondieron que eso no era posible.
La testigo también aportó chats de WhatsApp que mantuvo con Grandio para la venta del pasaje del 17 de febrero. Allí, según su declaración, el periodista posteriormente desconoció la factura mediante una carta documento y negó haber realizado el pago. Tossi explicó además que la facturación del vuelo de regreso se demoró porque su jefe se encontraba de viaje.
Un día antes había declarado el piloto y bróker Agustín Issin Hansen, quien afirmó que tanto el vuelo de ida como el de vuelta fueron abonados por Grandio. Issin detalló que había adquirido 10 viajes a la firma aeronáutica Alpha Centauri por un total de u$s 42.250, y que uno de esos traslados fue comprado por la productora Imhouse S.A. y utilizado por Adorni. La factura correspondiente al tramo de regreso, por unos u$s 3.000, fue emitida el 9 de marzo.
En medio de la declaración de Tossi se produjo un episodio llamativo: Grandio intentó comunicarse con ella por teléfono y, al no obtener respuesta, le envió un mensaje que decía “Podes hablar?”. La testigo mostró ese intercambio al juez Ariel Lijo y al fiscal Gerardo Pollicita, y quedó incorporado al acta.
Tossi sostuvo además que siempre trató con Grandio y nunca con Adorni. Indicó que el periodista insistía en reducir los costos de los vuelos porque se trataba de una invitación de su parte, e incluso le pidió vender asientos vacíos a terceros. De esa manera, logró colocar tres pasajes (dos en la ida y uno en la vuelta), lo que permitió un descuento de u$s 1.800, dejando el costo del regreso en u$s 3.000.
Por el momento, Grandio no fue citado a declarar, ya que no se descarta una eventual imputación según avance la causa.
Apoyo público de Milei
En paralelo, el presidente Javier Milei expresó públicamente su respaldo a Adorni en medio de la polémica. “Así que, Manuel, en algún momento va a tocar darte las gracias”, afirmó durante un acto en el centro de formación del ministerio de Capital Humano, en el barrio porteño de La Paternal.
El evento contó también con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se inscribió en una serie de gestos de apoyo de la cúpula libertaria hacia el jefe de Gabinete. Antes de esa actividad, Milei y Adorni se habían mostrado juntos en una foto celebrando el fallo favorable a la Argentina en el caso por la expropiación de YPF.
Grandio, sin contrato
Según informó el diario La Nación, la TV Pública no renovará el contrato que mantenía con el periodista Marcelo Grandio, cuyo vínculo -de acuerdo a fuentes al tanto de la situación- venció el 31 de diciembre de 2025. El canal estatal depende actualmente del secretario de Medios, Javier Lanari, uno de los principales colaboradores de Manuel Adorni dentro del Gobierno.
En la emisora, Grandio conducía el ciclo de entrevistas Giros, donde el propio Adorni había participado como invitado. Desde la TV Pública señalaron que la decisión de no extender el contrato se había tomado “en enero-febrero” y que no estuvo relacionada con la polémica que hoy lo involucra. Sin embargo, en distintos sectores de la Casa Rosada habría malestar con el periodista -también empresario- por las versiones contradictorias que brindó públicamente sobre el caso.
Fuentes con acceso a la conducción del canal indicaron que, tras la salida de Grandio, solo quedaría vigente un contrato vinculado a su entorno familiar: en este caso, el de su hijo, ligado a producciones destinadas al streaming de la señal. “Es un contrato comercial [el del streaming, con el hijo]. La TV Pública no paga un peso por ese contenido. La productora paga el espacio”, dijeron fuentes oficiales.