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Guerra en Medio Oriente: bombardearon una planta química en Israel y temen por la liberación de gases tóxicos

La instalación afectada almacena amoníaco, lo que incrementa el riesgo ambiental.

PELIGRO. Columnas de humo negro se podían ver salir de la planta luego del ataque. PELIGRO. Columnas de humo negro se podían ver salir de la planta luego del ataque. CAPTURA DE VIDEO
Hace 26 Min

Un ataque atribuido a Irán volvió a elevar la tensión en Medio Oriente tras impactar contra una planta química ubicada en el sur de Israel. El episodio se registró en la zona industrial de Beerseba y generó preocupación por el posible escape de sustancias peligrosas, en medio de una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes oficiales, la instalación afectada en Israel almacena amoníaco, lo que incrementa el riesgo ambiental y sanitario ante una eventual liberación de gases tóxicos. Como consecuencia del bombardeo, una mujer resultó con heridas leves, mientras que los equipos de emergencia se desplegaron rápidamente para contener la situación y evaluar el alcance de los daños.

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Las autoridades israelíes dispusieron la evacuación preventiva tanto de la planta como de las industrias cercanas, y recomendaron a la población permanecer en espacios cerrados y protegidos hasta que se descarte cualquier peligro. En paralelo, continúan las tareas de monitoreo para evitar complicaciones mayores.

"Los bomberos mantienen operaciones de evaluación en la zona hasta que cualquier preocupación de riesgo al público o el medioambiente se descarte", indicaron en un comunicado oficial.

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El incidente se produce en un contexto de creciente conflictividad entre Israel e Irán, lo que refuerza la preocupación internacional por una posible escalada en la región.

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