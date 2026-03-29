Guerra en Medio Oriente: bombardearon una planta química en Israel y temen por la liberación de gases tóxicos

Un ataque atribuido a Irán volvió a elevar la tensión en Medio Oriente tras impactar contra una planta química ubicada en el sur de Israel. El episodio se registró en la zona industrial de Beerseba y generó preocupación por el posible escape de sustancias peligrosas, en medio de una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.