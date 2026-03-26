Israel mató al jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque cerca de Ormuz

La eliminación de Tangsiri representa un golpe táctico de primer orden. Bajo su mando, la Armada de la Guardia Revolucionaria intensificó el hostigamiento a buques comerciales y las amenazas de bloquear el Estrecho de Ormuz, el punto de tránsito de crudo más importante del mundo. Debido a su rol en el programa de misiles y actividades de desestabilización, Tangsiri figuraba en las listas de sanciones de Estados Unidos desde 2019.