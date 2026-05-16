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Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

El PJ aclaró que, por decreto o proyecto, se avalará la designación.

Ingrid Lausberg Ingrid Lausberg
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo designó a Ingrid Lausberg como subinterventora del Ersept por DNU en Tucumán, pero la Legislatura analiza objeciones técnicas previo a su tratamiento en el recinto.
  • El decreto busca sumar apoyo administrativo a la intervención de José Ascárate. Juristas debaten si se debe rechazar el DNU y sancionar una ley para crear el cargo formalmente.
  • La comisión de Asuntos Constitucionales definirá el martes el camino legal. El oficialismo ratificó que avalará el nombramiento de Lausberg para asegurar la gestión del ente.
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