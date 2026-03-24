Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Israel continuará atacando a Irán y Líbano

Espionaje: Londres llama al embajador Iraní
Reino Unido convocó al embajador de Irán tras la reciente imputación de dos ciudadanos de su país por espiar lugares de la comunidad judía en Londres, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, que habla de “acciones desestabilizadoras”.
Paso estratégico: dos barcos indios cruzan Ormuz
India anunció que dos petroleros que transportan gas licuado de petróleo (GLP) cruzaron el estrecho de Ormuz, bloqueado casi por completo por Irán tras los ataques israelo-estadounidenses contra su territorio que desataron la guerra.
Energía: grupo francés prevé suba del gas
El grupo francés TotalEnergies predice precios del gas “muy altos” para los tres meses del verano boreal y septiembre si el estrecho de Ormuz sigue cerrado.
“Temporal”: cambios en el mercado petrolero
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que las perturbaciones en el mercado petrolero y el aumento de precios provocado por la guerra en Oriente Medio son “temporales”. “Los precios no han subido lo suficiente como para provocar una caída significativa de la demanda”, afirmó.
Emiratos Árabes denuncia “terrorismo económico”
El director de Adnoc, la petrolera nacional de Emiratos Árabes Unidos, denunció los ataques iraníes en el Golfo. “La militarización del estrecho de Ormuz no es un acto de agresión contra ningún país en particular. Es terrorismo económico contra todos. Y no debemos permitir que ningún país mantenga a Ormuz como rehén”, declaró Sultan Al Jaber.
Sur del Líbano: Israel ataca un puente
El ejército israelí atacó el puente Dallafa, que conecta el sur del Líbano con el valle de Becá, en el oeste del país, como parte de su ofensiva contra infraestructuras utilizadas por el movimiento proiraní libanés Hezbollah, informó la agencia de noticias Ani.
Peligro nuclear: alerta de “punto de no retorno”
La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que la guerra en Medio Oriente podría llevar a un “punto de no retorno”. Para Mirjana Spoljaric “lo más alarmante es el riesgo de daños a las instalaciones nucleares”.
Lista de objetivos: “Digan adiós a la electricidad”
Medios estatales iraníes publicaron listas de objetivos de instalaciones energéticas en Medio Oriente, si Estados Unidos ataca plantas eléctricas iraníes. Han difundido infografías las dos principales centrales eléctricas de Israel: Orot Rabin y Rutenberg. Otra infografía, titulada “¡Digan adiós a la electricidad!”, presenta objetivos potenciales en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.