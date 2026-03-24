Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Israel continuará atacando a Irán y Líbano

Emiratos Árabes denuncia “terrorismo económico”

El director de Adnoc, la petrolera nacional de Emiratos Árabes Unidos, denunció los ataques iraníes en el Golfo. “La militarización del estrecho de Ormuz no es un acto de agresión contra ningún país en particular. Es terrorismo económico contra todos. Y no debemos permitir que ningún país mantenga a Ormuz como rehén”, declaró Sultan Al Jaber.