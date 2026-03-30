El petróleo escala y las bolsas asiáticas se hunden ante las nuevas amenazas de Trump

La semana financiera comenzó con una fuerte aversión al riesgo. El crudo Brent superó los U$S107 por barril tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien manifestó su intención de "apoderarse del petróleo de Irán". Esta amenaza, sumada al bloqueo del Estrecho de Ormuz -arteria por la que circula el 20% del crudo mundial-, disparó los precios de la energía y lastrado a los mercados asiáticos.