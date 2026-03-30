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El petróleo escala y las bolsas asiáticas se hunden ante las nuevas amenazas de Trump

En Asia, el nerviosismo fue evidente: el Nikkei 225 de Tokio retrocedió un 2,8%, mientras que el Kospi surcoreano cayó un 3%.

CLAVE. Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que abastece a todo el mundo. CLAVE. Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que abastece a todo el mundo. ARCHIVO / FOTO TOMADA DE TN.COM.AR
Hace 1 Hs

La semana financiera comenzó con una fuerte aversión al riesgo. El crudo Brent superó los U$S107 por barril tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien manifestó su intención de "apoderarse del petróleo de Irán". Esta amenaza, sumada al bloqueo del Estrecho de Ormuz -arteria por la que circula el 20% del crudo mundial-, disparó los precios de la energía y lastrado a los mercados asiáticos.

En Asia, el nerviosismo fue evidente: el Nikkei 225 de Tokio retrocedió un 2,8%, mientras que el Kospi surcoreano cayó un 3%. Mientras tanto, en Wall Street, los futuros del premarket operan con volatilidad extrema, aunque sugieren un intento de rebote técnico tras las caídas globales.

El panorama geopolítico se agravó tras un ataque hutí contra Israel y el despliegue del buque de guerra estadounidense USS Tripoli con 3.500 efectivos. 

A pesar de los intentos de mediación de Pakistán para abrir un canal de diálogo, Teherán rechazó cualquier negociación directa, al acusar a Washington de preparar una incursión terrestre. En lo que va de marzo, el petróleo acumula un alza cercana al 60%, reflejando el temor de los inversores a un desabastecimiento global masivo.

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