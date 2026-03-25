Irán e Israel se siguen atacando, a pesar de la tregua dispuesta por Trump

En medio de las especulaciones, los combates continúan. Las cámaras de la agencia AFP captaron imágenes de calles llenas de escombros temprano en Tel Aviv, donde los equipos de rescate atendían a cuatro heridos tras un bombardeo en un barrio acomodado del norte de la ciudad. El ataque dejó un gran boquete en la fachada de un edificio antiguo de tres pisos, reportó un periodista.