Irán e Israel se siguen atacando, a pesar de la tregua dispuesta por Trump

TEHERÁN, Irán.- Irán e Israel cruzaron nuevos ataques, al tiempo que emergen pistas diplomáticas para tratar de encontrar una salida a un conflicto regional que ha puesto patas arriba los mercados energéticos.
Pero, para negociar hacen falta dos, y nadie sabe quién representa a la parte iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que está en conversaciones con un “líder” iraní, que no identificó, y se dio un plazo de cinco días antes de retomar los bombardeos.
Sin embargo, Mohamad Baqer Qalibaf, el presidente del Parlamento iraní y que, según el sitio de noticias Axios sería el interlocutor, negó firmemente que los dos bandos estén hablando.
“No hay negociaciones” en curso con Washington, señaló en la red X, e insistió en que Trump busca “manipular los mercados financieros y petroleros”.
En medio de las especulaciones, los combates continúan. Las cámaras de la agencia AFP captaron imágenes de calles llenas de escombros temprano en Tel Aviv, donde los equipos de rescate atendían a cuatro heridos tras un bombardeo en un barrio acomodado del norte de la ciudad. El ataque dejó un gran boquete en la fachada de un edificio antiguo de tres pisos, reportó un periodista.
Por la tarde, un hombre, una mujer y un bebé resultaron heridos en el sur de Israel, indicaron socorristas, en una zona donde, según la policía, cayeron fragmentos de proyectiles.
Arabia Saudita y Kuwait también dijeron ser objeto de ataques con drones y misiles.
Bombardeos
Por su parte, el ejército israelí llevó a cabo “una serie de bombardeos a gran escala (...) en varias regiones de Irán”, incluida Isfahán. Algunas instalaciones de esa ciudad del centro del país se vieron “parcialmente dañadas” y un proyectil alcanzó las inmediaciones de una planta de tratamiento del gasoducto de Jorramshahr, en el suroeste, indicó la agencia de prensa Fars.
En Teherán, la población sufre los constantes bombardeos. “Escucho explosiones cada día”, dijo un corredor de bolsa de 30 años, que pidió no ser identificado. “La guerra no ha trastornado la ciudad aún pero espero que no empiecen a bombardear las centrales eléctricas”, agregó.
En el plano diplomático, no hay ninguna certeza entre tanta información contradictoria.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu -cuyos objetivos de guerra no siempre coinciden con los de su aliado estadounidense- afirmó que Trump consideraba que es posible “un acuerdo que [preserve los] intereses vitales” de su país. Pero, aún así, señaló el lunes que sus fuerzas continuarán “bombardeando tanto Irán como Líbano”.