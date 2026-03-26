El Líbano quedó acorralado entre Irán e Israel, en una guerra que no eligió

Las autoridades libanesas se enfrentan a una elección brutal: “enfrentarse al Hezbollah o ver cómo Israel lo hace en su lugar”, estima Faysal Itani, analista del Middle East Policy Council con sede en Estados Unidos. “Los israelíes han hecho saber” a través de la coordinadora especial de Naciones Unidas en el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert que quieren “la aniquilación de Hezbollah”. Pero “el desarme del movimiento no puede hacerse de la noche a la mañana”, subraya ella.