Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Al poco tiempo rehizo su vida con Enzo Godoy. Su nueva pareja, de acuerdo con fuentes judiciales, lideraba una organización que se habría especializado en asaltar a narcos para apoderarse de dinero o de drogas que luego eran comercializadas. Esta actividad ilícita es una de las más polémicas del mundo del hampa. Por un lado, eligen estas víctimas porque saben que difícilmente los denunciarán. Pero, por otro, en el mundo de las drogas, un robo de estas características suele pagarse con la vida.