Guerra en Medio Oriente: las fuerzas israelíes abatieron a dos altos mandos de Hezbollah

Mientras tanto, los precios del petróleo subieron en medio de los combates en el Golfo y en Líbano, sin que se vislumbre un final claro. Y eso pese a que el presidente estadounidense Donald Trump insiste en que las negociaciones indirectas con Irán “van bien”. Ayer, pospuso “hasta el lunes 6 de abril” su ultimátum de ataque a las centrales eléctricas en Irán, según él, a petición del gobierno iraní.