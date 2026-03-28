Guerra en Medio Oriente: las fuerzas israelíes abatieron a dos altos mandos de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo una serie de ataques contra decenas de infraestructuras del grupo Hezbollah en el Líbano. En el operativo, además, fueron abatidos dos altos mandos de la unidad de comunicaciones de la organización en Beirut.
De acuerdo con los datos difundidos, “anteriormente desempeñó un papel clave en la unidad de misiles, dirigiendo el fuego y coordinando ataques y lanzamientos contra Israel durante la Operación ‘Flechas del Norte’”. Asimismo, también participó en el fortalecimiento de dicha unidad.
Según informaron fuentes oficiales, entre los fallecidos se encuentra Ayoub Hussein Yacoub, identificado como un alto mando de la unidad de comunicaciones de Hezbollah.
En el mismo operativo, murió Yasser Muhammad Mubarak, otro alto mando de la unidad de comunicaciones y miembro de la unidad de misiles del grupo.
Irán promete a sus enemigos que pagarán un precio “muy alto”
Estados Unidos e Israel atacaron dos instalaciones nucleares en Irán, donde Washington espera haber cumplido sus objetivos de guerra en un par de semanas.
Mientras tanto, los precios del petróleo subieron en medio de los combates en el Golfo y en Líbano, sin que se vislumbre un final claro. Y eso pese a que el presidente estadounidense Donald Trump insiste en que las negociaciones indirectas con Irán “van bien”. Ayer, pospuso “hasta el lunes 6 de abril” su ultimátum de ataque a las centrales eléctricas en Irán, según él, a petición del gobierno iraní.
Su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó tras asistir al G7 que Irán no ha contestado a un plan para poner fin a la guerra, pero ha enviado mensajes que muestran interés por la vía diplomática. Pero el diálogo indirecto no acalla las armas.
“Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente”, declaró Rubio.