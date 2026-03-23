El ejército de Israel bombardeó los suburbios del sur de Beirut

Un ataque aéreo israelí impactó en los suburbios del sur de Beirut, en la zona de Dahieh, en el Líbano, en medio de una nueva escalada del conflicto en la región.
El ejército israelí confirmó que llevó adelante una operación contra “infraestructura de Hezbolá” en la capital libanesa durante la noche de este lunes, en el marco de sus acciones militares en la zona.
El ataque se produjo en un contexto de intensificación del enfrentamiento, mientras continúan las ofensivas israelíes tanto en Líbano como en otros frentes.
ð®ð±ð±ð§ Footage shows the moment an Israeli airstrike struck Beirut's southern suburbs (Dahieh). pic.twitter.com/u6iFHsTH9U— The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 21, 2026
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el país seguirá con las operaciones militares y que se están golpeando objetivos vinculados al programa de misiles y al programa nuclear, además de infligir “duros golpes” a Hezbolá, consignaron medios internacionales.
Netanyahu también señaló que mantuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sostuvo que existe una oportunidad de avanzar hacia un acuerdo que permita alcanzar los objetivos militares de Israel, sin dejar de lado la continuidad de las acciones en curso.
En ese marco, Trump afirmó que existen “puntos clave de acuerdo” en las negociaciones vinculadas a Irán, tras una nueva ronda de conversaciones que se extendió hasta la noche del domingo. Según lo informado, participaron sus principales enviados, aunque no se detallaron interlocutores del lado iraní, informó la cadena CNN.
No obstante, desde Irán negaron la existencia de contactos con Washington, según medios estatales que citaron al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que mantiene abierta la tensión diplomática en paralelo a la escalada militar en la región.
Mientras tanto, el foco permanece puesto en los ataques en Beirut y en la continuidad de las operaciones israelíes, en un escenario de alta tensión y con múltiples frentes activos.